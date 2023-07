Comunicadores venezolanos en el exterior: El periodismo es una pasión que se lleva en las venas

Dejar el país para cada uno de estos profesionales del periodismo no fue una decisión fácil. En su momento, cada uno de ellos lo vio como una necesidad y también como una gran oportunidad, con la finalidad de buscar nuevos horizontes y sobre todo, para garantizar el bienestar propio y de sus familias.

Al menos así le ocurrió a estos cuatro colegas. Todos trabajaron en La Verdad de Monagas como reporteros de calle y como jefe de información, respectivamente.

Ellos son Félix Téllez, Kaira El Jauhari, Marielys Chávez y Jesús Alberto Puerta. La vida y el espíritu altruista de todos los llevó a la difícil aventura de traspasar fronteras y avanzar sin mirar atrás para buscar nuevos horizontes.

Este 27 de junio, día del Periodista, es una ocasión formidable para saber de ellos y conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia y si de alguna manera extrañan lo que un día fueron como comunicadores sociales aquí en Monagas.

Lo mejor es que a través de las redes sociales, estamos en contacto y no les hemos perdido la pista.

Félix Téllez: La herramienta del buen comunicador

Impecable en su redacción y muy agudo al momento de plantear sus trabajos, ese es Félix Téllez. Un periodista que salió de esta casa editora y que también estuvo es otros diarios de la localidad.

Responsable al extremo, en ningún momento dudó en tomar la decisión de salir de Venezuela. «Tengo casi 7 años en Santiago de Chile, buscando lo que la mayoría quiere alcanzar, un mejor futuro para la familia. Me vine con mi esposa y mi hijo varón que nació en Venezuela y que ahora tiene 9 años. Aquí nació mi hija Ivana que ya va para 4 años y así la familia se agrandó. Nos ha ido súper bien, pero me he dedicado a muchas otras cosas aparte del periodismo».

Al consultarle si el hecho de ser periodista le ha facilitado las cosas para desarrollar sus oficios en la actualidad, recalcó «me ha servido de mucho por la expresión oral que uno debe tener. Atiendo al público a diario en varios aspectos, entonces, ese desenvolvimiento que uno tienen cuando ejerces la carrera después de estudiar periodismo, te da mayor libertad al entenderte con las personas. Me ha servido mucho para tener fluidez con gente que es muy exitosa y que están en puestos de trabajo muy altos. La expresión oral que tiene un comunicador es única y la gente se da cuenta de eso porque decimos las cosas con palabras que no son rebuscadas».

Entre risas, comentó que los periodistas conversamos mucho, porque «somos un poquito chismosos y hablamos bastante».

Señaló que el periodismo le apasiona, aunque no lo esté ejerciendo. Estando en La Verdad de Monagas y en los otros medios donde estuvo, disfrutó cada día el oficio.

«En realidad, fue una experiencia donde todas mis jornadas las disfruté al máximo, estando en cualquiera de las fuentes ya sea en sucesos, educación… creo que estuve en todas y todas las disfruté por igual».

En la actualidad, Félix se dedica a la compra y venta de autos y de motos, mientras que comparte sus labores como encargado de un restaurante italiano donde atiende a los clientes, resuelve problemas. No he tenido la oportunidad de ejercer en Chile porque acá es un tanto complicado el tema del ejercicio del periodismo.

«Es preciso hacer una reválida, hay que hacer un par de cosas aparte de costosas, quitan mucho tiempo. Aquí para ingresar a un medio de comunicación tienes que tener una palanca, (aquí se dice pituto). Por supuesto que me gustaría ejercer mi carrera en este país, de momento, no he tenido la oportunidad, pero en realidad no me preocupo porque haciendo lo que desarrollo creo que me va hasta mejor que ejerciendo».

Aseguró que su paso por La Verdad de Monagas fue muy satisfactorio. El equipo que tuvimos en ese tiempo, fue de los mejores. «Próximamente estaré en Venezuela para visitar a algunos familiares. Tengo 7 años que no los veo y a los primeros que voy a visitar es a Ustedes porque era mi casa porque la segunda era la de mi familia y voy a abrazar a quienes conozca y a quienes no».

Félix Téllez logró consolidar su familia en Chile.

Kaira El Jauhari: De la mano con el marketing digital

No sólo es una inteligente periodista, es el ser más dulce que puedas conocer. Tuvimos el privilegio de tenerla en nuestro cuerpo de redactores de La Verdad de Monagas y no en vano ella ascendió muy rápido toda vez que es amante de la lectura, lo que siempre le permitió desarrollar textos que aún recordamos.

Kaira El Jauhari decidió irse a Perú hace cinco años, uno de los países predilectos por los migrantes venezolanos. Desde Lima nos cuenta en qué anda en la actualidad.

«Suena como muchísimo tiempo, pero en realidad, es poco. Comencé trabajando en una imprenta haciendo invitaciones para cumpleaños y recuerdos para bautizos. Al poco tiempo, decidí arriesgarme y seguir mi sueño de ser escritora independiente. Tuve la fortuna de conseguir trabajo en una de las agencias de marketing más importantes del país, de la cual, hoy cuatro años más tarde soy Directora. También me complace decirles que soy socia fundadora de una compañía de posicionamiento SEO internacional y que estoy a las puertas de estudiar mi siguiente carrera».

«Actualmente, trabajo en una agencia de Marketing Digital como directora de marcas y he tenido la oportunidad de laborar con grandes empresas», señaló Kaira quien es egresada de la UBV Monagas.

«Me especialicé en posicionamiento SEO, Data Analytics y Paid Media. Estudiar periodismo me ayudó a establecer una sólida red de networking e incursionar en esta área con un gran valor agregado: el dominio y buen manejo de la información».

Resaltó que emigrar le abrió muchas oportunidades, al significar un crecimiento en áreas de mi carrera que no esperaba que conectaran tan bien conmigo, desde la creatividad a la analítica, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas privadas nacionales e internacionales.

«Mi principal objetivo es darle mayor solidez a mi compañía y continuar trabajando como nómada digital. Este es un nicho donde todos los comunicadores tienen posibilidades laborales, porque pocos se especializan en esta área».

Recuerda con mucho cariño estar en una redacción como la de La Verdad de Monagas, esperando la próxima primicia para cerrar sus páginas. «Hoy en el día del Periodista no puedo más que recordar con anhelo aquellos días y desearle a todos los comunicadores que siguen ejerciendo en mi querido país que no se rindan, que sigan luchando por sus sueños y que nunca se sientan mal si necesitan salir a buscar nuevas oportunidades porque afuera hay muchas de ellas, especialmente para todos nosotros, para quienes saben verlas y luchar por sus objetivos. No descarto en algún momento volver a una redacción ahora con más experiencia y con nuevos objetivos para mis televidentes y lectores».

Es probable que Kaira retorne a Venezuela el año entrante a buscar a su querida madre, para llevársela de vacaciones.

Kaira El Jauhari ahora labora en el área de marketing digital.

Marielys Chávez: Son los recuerdos más bonitos

Ella es energía pura, una comunicadora siempre echada para adelante, como buena venezolana. Al enfrentar los retos, tomó la decisión de salir de Venezuela para radicarse en Lima, Perú donde ya cumplió cinco años.

«Actualmente resido en Lima donde me establecí desde hace cinco años cuando decidí emigrar. Desde entonces, me ha tocado trabajar como mesera, vendedora ambulante y como cobradora de buses a lo que actualmente me dedico. Este último oficio lo realizo desde hace más de 3 años debido a que es el negocio familiar», resaltó Marielys.

Sobre su profesión, nos comentó que «El periodismo no lo ejerzo desde que salí de Venezuela pero representa mis recuerdos más bonitos y anhelados y por supuesto, no descarto algún día volver a practicar esa profesión que me apasiona».

Con motivo del día del Periodista «deseo desde acá que nuestro gremio esté siempre unido; que vuelvan al 100 % todos los medios de comunicación que han cerrado por la situación país y que esto conlleve a abrir más plazas de trabajo para mis colegas. Pero, sobre todo deseo que puedan laborar con plena libertad de expresión».

Vale resaltar que Marielys se convirtió en la dedicada madre de Mía, maternidad que representa un gran triunfo en su vida.

Marielys Chávez reside en Lima, Perú.

Jesús Alberto Puerta se defiende como analista financiero

Ese espíritu de cambio e innovación permanente le ha dado a Jesús Alberto Puerta quien fue Jefe de Información de La Verdad de Monagas la posibilidad de ser hoy día un agudo asesor financiero.

Jesús Alberto Puerta es un Comunicador social excepcional, con muchos recursos y virtudes que lo enaltecen donde quiera que esté. Se encuentra en Oporto, Portugal y nos comentó que aún recuerda como si fuese el día de ayer cuando llegó a Maturín, estado Monagas, proveniente del estado Zulia con una maleta cargada de grandes ilusiones.

A su juicio, lo vivido fue una trayectoria espectacular. «Comencé en el diario Extra, luego estuve en el diario El Oriental y posteriormente, en La Verdad de Monagas. Actualmente, llevo unos ocho años fuera del periodismo. Sin embargo, todo lo aprendido en los diarios de Monagas, lo he aplicado en mi trabajo actual que es el análisis financiero. Uno puede dedicarse a otras labores, pero nunca dejamos de ser periodistas».

Jesús Alberto aprovechó para saludar a toda su gente de Monagas, y en especial de Maturín. «A todos mis colegas, muchas bendiciones, espero que disfruten este día a lo grande y que aprendan a valorar lo que es ser Periodista sobre todo, en Venezuela, porque no se ejerce el periodismo de igual manera como en nuestra tierra».

Puntualizó que igual, aplica muchas cosas del periodismo en el área financiera, y de esa manera, se acerca un poco más a lo que es la carrera.

Para Félix, Kaira, Marielys y Jesús Alberto, nuestro reconocimiento por representar a nuestro país con mucha dignidad y nuestros mejores deseos en el día nacional del Periodista, en el destino que eligieron con ese corazón venezolano que los llevará siempre por el camino del éxito.

Jesús Alberto Puerta se encuentra en Portugal.

Lea también:

Periodistas recibieron agasajo de parte de gremios de docentes del estado Monagas