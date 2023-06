¡No puede ser! WhatsApp se quedará sin la opción de «estado» (Detalles)

Nuevas funciones serán incorporadas a la app de mensajería de texto más popular del mundo, WhatsApp, siendo muy similares a los canales ofrecidos por Telegram.

¿Qué traerá de nuevo? Los usuarios podrán suscribirse a chats sin tener que revelar información personal como su número de teléfono o identificación.

Esta manejará una versión muy diferente a las comunidades existentes WhatsApp, pues los canales no tendrán restricciones en cuanto al número de participantes y no requerirán que se cumpla ningún requisito específico para unirse. Además el contenido será enviado exclusivamente por el creador, mientras que los suscriptores tendrán la capacidad de visualizar la multimedia recibida, pero no podrán responder ni enviar mensajes.

La intención de Meta quien es el dueño de esta app, es que los suscriptores se unan a los canales sin revelar información personal, se promueve una mayor privacidad y se brinda una experiencia más segura para los usuarios.

Esta nueva apariencia de la app, viene a refrescarla, ofrecer mejoras y mantenerla como la mejor aplicación de mensajería, al promover mayor privacidad para los usuarios.

Sin WhatsApp

Con esta actualización que todavía no tiene fecha de lanzamiento, la app de mensajería se prepara para eliminar los estados y reemplazarlos con una función mejorada que incluirá canales similares a los ofrecidos por Telegram.

¿WhatsApp sin estado?

