Usuarios en redes sociales reportan fallas en Facebook e Instagram este #5Mar

¡Fallas en Facebook e Instagram! Este martes, 5 de marzo los usuarios en la red social X (antes Twitter) reportan fallas a nivel mundial en las redes sociales Facebook e Instagram perteneciente a la empresa de Meta de Mark Zuckerberg.

Internautas aseguran intentar ingresar a sus cuentas y les arroja que sus contraseñas estan incorrectas, en otros casos, fueron cerradas las sesiones y no les permite acceder. Por cuanto en Instagram, al tratar de subir alguna fotografía, no te permite hacerlo, aparece el mensaje, «Todavia no se publicó. Vuelva a intentarlo».

Fallas en Facebook e Instagram

La interrupción ha generado inquietud en las empresas que utilizan Facebook para su estrategia de marketing, resaltando el papel crucial de la plataforma en la comunicación a nivel mundial. Los usuarios han recurrido a otras redes sociales para expresar sus frustraciones y buscar actualizaciones, convirtiendo #FacebookDown en una tendencia.

Las causas aún no han confirmada por la empresa Meta, ni cuando se podrá reanudar las funcionalidades de la plataforma.

Servicios de meta fallando.



Posiblemente también Instagram y WhatsApp pic.twitter.com/TXnhoOl6CN — Miguel Pertik (@mpertik13) March 5, 2024

