Astrid Carolina Herrera no le pareció el contrato de la nueva producción de Venevisión

La actriz venezolana Astrid Carolina Herrera, contó en una entrevista en el programa Sábado en La noche de Globovisión, que no le pareció el contrato que le presentaron en Hispanomedia para el nuevo proyecto drámatico que preparan junto al canal de la colina Venevisión.

«Efectivamente me llamaron, hablaron conmigo, pero cuando me llega el contrato, habian cosas que no me parecian, y se las envie a mis abogados. En el contrato no habia una fecha precisa de finiquito, podian explotar mi imagen sin derecho a regalias, habian muchas imprecisiones y por lo tanto no firme el contrato», afirmó la actriz.

Astrid Carolina Herrera dijo que perdiendo también se gana

Aún no se saben del inicio de las grabaciones de la miniserie, fue una de las precisiones contractuales que no le farorece a Astrid Carolina del contrato, para formar parte del elenco principal.

Astrid Carolina Herrera – actriz

«Mi decisión de no participar es por estas imprecisiones contractuales, pero a veces pienso que perdiendo tambien se gana, si esto no se da, tendré otra cosa. Ya me ha pasado en varias oportunidades. Han habido proyectos que me han llamado y luego se echan para atrás, y no les va bien. No quiere decir que le deseo mal al proyecto», afirmó Herrera.

El productor de Hispanomedia Daniel Ferrer junto a Venevisión han confirmado varios actores venezolanos que participarían en el regreso de las telenovelas a Venezuela, entre ellos, Tania Sarabia, María Antonieta Duque, Lupita Ferrer, Amanda Gutierrez, entre otros.

