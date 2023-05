UNT condena fallecimiento de ciudadano en la Av. Bella Vista por falta de semáforos

A través de un comunicado a la opinión pública, representantes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Monagas condenó el suceso en el que un ciudadano de 83 años perdió la vida luego que haber sido arrollado en la avenida Bella Vista de Maturín, a la altura de Las Cayenas, por falta de semáforos desde hace varios años.

El texto señala que se «deja en manifiesto el sentimiento de impotencia que sufren los ciudadanos por la indolencia de quienes mal gobiernan a Maturín y Monagas, los cuales utilizan la palabra solo para engañar de manera sistemática a la gente».

No funcionan

En el escrito también se puede leer sobre las promesas de las autoridades locales de resolver el tema de los semáforos, «incluso que incorporaría nuevos equipos inteligentes de gran envergadura y de alta tecnología, pero vemos que los señalizadores de todas las intersecciones siguen sin funcionar, lo que ha provocado una nueva desgracia en la ciudad», dijo el responsable de UNT Monagas.

De luto

«Este lunes, 8 de mayo, Maturín amaneció de luto por causa de estos señores; un monaguense perdió la vida al ser atropellado en la avenida Bella Vista porque no hay como controlar la vialidad. No se trata sólo de esta avenida, sino de otras, donde a diario también ocurren accidentes que no conocemos», precisa el texto.

Asimismo, el presidente de la Casita Azul en la entidad oriental, calificó como de burla las declaraciones ofrecidas la tarde del martes por las autoridades regionales, «ahora sí se preocupan por instalar los semáforos. Esperaron que ocurriera una tragedia para poder reaccionar y darse cuenta que nuestro reclamo, y el de la sociedad en general, no era antojo ni se trataba de denunciar por denunciar; son responsables directos de lo sucedido».

Hospital sin insumos

De igual modo sostuvo que «todo este panorama de desastre nos lleva a un hospital sin insumos, ambulatorios destruidos, escuelas en el suelo, y comunidades arropadas de basura y con cloacas desbordadas».

«Los señalamos y hacemos responsables de este suceso lamentable», dijo Aristimuño al tiempo que agregó «si un niño muere por falta de insumos o equipos en un centro de salud porque no recibió la atención adecuada, la culpa cae sobre las autoridades y si algún ciudadano sufre algún evento inesperado como el ocurrido en Las Cayenas porque la municipalidad no hace su trabajo es su responsabilidad».

Finalmente, desde la organización política aseguró «vamos a seguir haciéndole frente a esta realidad y denunciando. Continuaremos alzando la voz porque así lo establece la Constitución y es nuestro derecho».

