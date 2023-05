¡Polémica! Oscarcito asegura que si Natasha Araos se resbala se la come

Dicen por ahí que el hombre y la mujer no puedes ser amigos. Pues envueltos en polémica estan el cantante venezolano Oscarcito y la modelo Natasha Araos, que en las últimas semanas se han visto envueltos en cierto rumores que afirman que podrían tener una relación amorosa, sin embargo, los dos han negado esa posiblidad. Los usuarios en redes sociales comentan, asegurando que son algo más que amigos.

En declaraciones a Revista Ronda respondió con toda sinceridad sobre el asunto al ser consultado si tenían algo más allá de la amistad y de lo laboral, a lo que sin pena alguna respondió que solo son “amiguitos”.

“Bueno, obviamente tenemos una bonita amistad. Tashie, para que yo me voy a buscar una modelo, si tu estas divina”, reveló el criollo.

Natasha Araos ex de Chyno Miranda

Esto dijo Oscarsito sobre su amistad con Natasha Araos

Por su parte, aprovechó la oportunidad para dejar claro que posiblemente la amistad se puede torcer y llegue a pasar algo. “Que no se me resbale por ahi en una esquina porque le caigo a besos rico, yo se lo dije, nosotros somos amiguitos. Pero, si se me resbala te COMO. Tashie es una mujer divina, si se me resbala me la como”, dijo Oscarcito. ¿Qué tal?

Reordemos que Natasha Araos es la ex esposa del acantante venezolano, Chyno Miranda quien ha estado delicado de salud en los últimos años, padeciendo de covid-19, luego las secuelas, divorcio, estar en un centro de rehabilitación sin su consentimiento y su carrera musical parada por muchos años.

Actualemente, sigue en Venezuela y continúa con su recuperación para pronto volver a los escenarios como tenía acostumbrado a su seguridores.

Lea también: Robert De Niro se convierte en padre por séptima vez, a sus 79 años