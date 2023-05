Si quieres realizar un exfoliante natural para tu piel, en este artículo se mostrará uno ideal a base de aceite para bebé y azúcar.

Una de las cosas que se debe entender por «Exfoliar», es eliminar de la piel las células muertas. Este proceso mantiene la epidermis libre de impurezas y por lo tanto, alejada de patologías como el acné, la piel grasa o seca.

No obstante, la exfoliación no debe ser diaria con la intención de no irritar o causar daños en la piel. Se recomienda realizar el procedimiento que se considere mejor, por lo menos, una vez a la semana para mantener una piel joven y sana.

De la misma manera, este proceso se puede hacer con un exfoliante natural a base de aceite para bebé y azúcar, los cuales son producto muy fáciles de conseguir y con pocas contradicciones.

¿Cómo preparar el exfoliante natural de aceite de bebé y azúcar?

El azúcar por su parte, es un perfecto exfoliante para tu piel, ayuda a remover las células muertas y no sólo desde una punto físico sino también químico, ya que contiene ácido glicólico, el cual ayuda a desvanecer arrugas, heridas y acné. Por otro lado, el aceite de bebé es un excelente limpiador para el cutis, ya que elimina todo tipo de suciedad, dejando a su vez la piel muy tersa y suave.

Ingredientes

Aceite de bebé.

Azúcar.

Aceite para bebé y azúcar

Pasos a seguir

Mezclar una parte de aceite de bebé con dos partes de azúcar. Revolver hasta que se forme una especie de crema. Si se tiene piel seca, agregar una cucharadita de miel la mezcla. Humedecer la piel con agua tibia. Limpiar el rostro para que los nutrientes penetren correctamente. Frotar suavemente el exfoliante en la piel con movimientos circulares. Enjuagar completamente. ¡Listo! Puedes utilizar este exfoliante de aceite para bebé y azúcar 1 vez a la semana.

