Hospital Felicia Rondón de El Furrial entre los principales del país

Resultado de un plan estratégico ejecutado por la doctora a Felicia Ynojosa y su equipo de trabajo, el Hospital del IVSS «Felicia Rondón de Cabello» de la parroquia El Furrial, fue clasificado entre los más productivos durante el año 2022.

La diputada Yuvirith Moya, integrante de la comisión permanente de salud, mujer y familia, conjuntamente con los equipos territoriales de la parroquia Boquerón, (Ubch, líderes de calle y de comunidad), felicitaron a las autoridades del centro asistencial, por el trabajo y compromiso ejecutado durante el pasado año.

«Gracias a la política asistencial direccionada por el presidente Nicolás Maduro, e implementada por la ministra de salud y presidenta del seguro social, doctora Magaly Gutiérrez, aunado al respaldo del gobernador Ernesto Luna, se alcanzaron excelentes resultados en el estado Monagas, tal como lo refleja el cuadro 2022 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, destacándose el área quirúrgica, emergencias y movimiento obstétrico», puntualizó.

Positivo

El movimiento quirúrgico 2022, ubicó al centro oriental en segundo lugar, seguido del estado Lara, con 1936 intervenciones, de las cuales 343 corresponden a la parroquia Boquerón, del municipio Maturin.

Moya enfatizó que el plan contempló intervenciones de ligaduras, varicocele, hernia umbilical, inguinal, de amiand, eventraciones y lipomas. «Gracias al gobierno revolucionario se ha mejorando las condiciones de salud de cientos de monaguenses, con el apoyo de la doctora Felicia Ynojosa y el gobernador Ernesto Luna. Nos sentimos orgullosos que el hospital de El Furrial sea referencia a nivel nacional, con la premisa de convertir a Monagas es un estado saludable por excelencia», afirmó.

En cuanto al movimiento obstétrico, el hospital Felicia Rondón de Cabello ocupó el cuarto lugar, con 591 atenciones, beneficiando a 185 féminas de la citada parroquia, tras la colocación de Dispositivos Intrauterino DIU.

Testimonios

El señor Luis Rodríguez, de 46 años, expresó su profundo agradecimiento a la doctora Ynojosa y el equipo político de Boquerón.

«Me salvaron la vida, aún cuando ya había culminado el Plan Quirúrgico Nacional, me atendieron de forma inmediata y me operaron de una hernia de amiand que me producía mucho dolor, corría el riesgo de morir, pero gracias al gobierno humanista del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Ernesto Luna me salvaron», relató.

Audelitza López, habitante del sector Costo Arriba agradeció al gobierno haberla incluido en las jornadas quirúrgicas. «Gracias al gobierno revolucionario fui favorecida con el plan quirúrgico de El Furrial de una eventración que tenía 3 años padeciendo».

Orgullo nacional

Moya expuso que este año, el Plan Nacional Quirúrgico arrancó con 100 intervenciones, cifra que se incrementará, previa a las evaluaciones que se realizan en los 13 municipios de la entidad monaguense.

Más de cien personas han sido beneficiadas en lo que va de año

Lea También:

Pilas que te roban con la estrategia del clavo

¿Qué te ha parecido? +1 0 +1 0 +1 1 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram