Docentes realizaron «grafitazo» por salario justo y mesa de diálogo en Maturín

En diversos puntos de la ciudad de Maturín, docentes organizaron las pintas de grafitis a los vehículos que transitaban las distintas arterias viales, como parte de las actividades que vienen realizando desde principio de año por el incremento salarial.

El representante de Aproupel en Maturín, Hernán Azócar, destacó que ven con preocupación, el hecho de que se continúe dando largas a la solicitud de los profesores y maestros que no cuentan con un salario justo, debido a que la inflación no permite que un docente y su familia pueda vivir de manera digna, tal como reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

«Vemos con mucha preocupación las políticas dilatorias del gobierno ante la mesa de diálogo efectuada en la Isla de Margarita, respecto al tema salarial, donde estuvo la representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual fue pospuesta para el día 16 de febrero y una próxima reunión para el mes de abril, lo cual evidencia el desinterés y la negación de que el trabajador docente y universitario pueda vivir de manera digna», expresó Azócar.

En diversos puntos se concentraron los docentes

Canasta básica en 370 dólares

Manifestó que a través de una ONG, se ha determinado que la canasta básica está por el orden de 350 a 370 dólares. «Hoy percibimos menos de 30 dólares al mes y obviamente, no podemos adquirir alimentos, vestido, calzado ni sustentar con el salario de hambre que tenemos, a la familia venezolana estamos protestando apegados al artículo 91, que tiene que ver con un salario digno para cubrir las necesidades básicas, las cuales han sido desmejoradas desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Estudiantes ayuda

Por su parte, el profesor Carlos Lista, quien mencionó que labora en la zona rural, acotó que debe cancelar veinte bolívares de pasaje diariamente, razón por la cual ha debido faltar a su lugar de trabajo. «No es justo que no tengamos muchas veces para pagar pasaje y que sean los representantes o los mismos muchachos quienes busquen reunir entre sí para ayudar a los docentes que no nos alcanza ni para eso, porque además tengo a mi hija estudiando en San Vicente. Estoy en proceso de jubilación, y ¿Cuándo me quiten todo que me jubilen, cómo hago?», se cuestionó el docente.

En las inmediaciones de la Plaza Juana La Avanzadora, se apostó un grupo de trabajadores universitarios, así como representantes de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Aproupel), entre otros, Colegio de Profesores. De igual manera estuvo otro grupo en la redoma de La Floresta, Zona Industrial, entre otros puntos efectuando la actividad de protesta pacífica.

Universitarios, representantes y gremios se unieron a la jornada

