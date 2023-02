Ángel Aristimuño: Educadores quieren salarios justos, HCM e instalaciones dignas

El presidente regional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Ángel Aristimuño, alertó que quienes dirigen las políticas públicas en Monagas pretenden desmotivar y desplazar las luchas reivindicativas del Magisterio, con la convocatoria a un diálogo donde no darán respuestas a las necesidades de los educadores y solo participan los cómplices del caos y del descontento en la población.

“Queda claro que siguen mintiéndole al sector educativo, sosteniendo una reunión con quienes no representan al gremio que lleva meses en la calle pidiendo salarios suficientes, condiciones para laborar, HCM y mejor calidad de vida», dijo.

El también dirigente de la Unidad Democrática aseveró que “los educadores no quieren ser atendidos en hospitales sin insumos a menos que se trate de una estricta emergencia, quieren, como lo ampara la Ley y los contratos colectivos, su seguro HCM como en tiempos pasados que garantizaba la atención eficaz del maestro y de sus familiares; así como sueldos suficientes”.

“La lucha no lleva un tinte político, más bien está cargada de un sentimiento de rechazo al fusilamiento de sus beneficios labores. No quieren seguir padeciendo porque en el caso de Monagas, el Hospital Central no cuenta con los equipos para estudios especializados”, dijo.

Agregó el representante de la Casita Azul que “los maestros quieren respuestas objetivas e inmediatas. Esta bueno de burla, ya la gente no aguanta más el descaro con el que juegan con sus necesidades”.

Reiteró que “no van a confundir a quienes liderizan una noble lucha por salarios que se ajusten a la realidad, en cuanto al costo de la canasta básica, precio del pasaje y vestido. Los maestros son padres y madres y también tienen familias y a ellos se les está vulnerando todos su derechos de vivir bien”.

Del mismo modo aseguró que el gremio de educadores no está pidiendo migajas o mendigando, para que con planes ficticios pretendan silenciar la lucha de calle pacífica.

“Como vanguardia política seguiremos alzando la voz de protesta contra la violación sistemática de los derechos de los monaguenses y de la masacre contra el sueldo de la masa laboral. El país y sus educadores quieren avanzar a un futuro próspero y de progreso”, sostuvo.

