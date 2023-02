Héctor Villalba: Venezuela tiene un salario que toca fondo y un dólar que no toca techo

Héctor Villalba, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) capítulo Monagas, expresó que el trabajador venezolano sobrevive con un salario que toca fondo y un dólar que no toca techo.

Villalba fue el invitado a La Verdad Radio TV, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, con Estrella Velandia donde indicó que el tercer foro tripartita realizado en Margarita buscaba respuesta sobre el salario y los convenios colectivos, siendo el primer punto iniciado con el compromiso por parte del gobierno de la entrega de los indicadores del salario mínimo, los cuales no fueron entregados.

«Es parte de la estrategia del gobierno ajustar un salario hasta el mes de junio y es el motivo por el que se sigue en la calle», afirmó.

«No se concibe que en la república de Cuba que tiene años bloqueada, su sueldo sea 10 veces superior al de Venezuela, incluso Haití y El Salvador tienen sueldos más elevados, ya el bloqueo no es excusa», precisó.

Detalló que aunque los resultados de las protestas todavía no se ven concretamente, si hay una reunión planteada con la Ministra de Educación, Yelitza Santaella, sin embargo la presencia en la calle seguirá hasta ver respuestas tangibles.

Villalba indicó que el próximo lunes 13 de febrero todo el gremio educativo y de trabajadores se reunirá una vez más para protestar contra las pésimas políticas de gobierno y se consignará ante la fiscalía un documento del porqué de estas actividades.

Tocando una vez más el encuentro en Margarita, Villalba acotó que pese a que la CTV fue invitada a participar, no acudieron por considerarla una pérdida de tiempo, pues en el año 2022 se hicieron mesas de trabajo y sin llegar acuerdos, lo que a su juicio muestra una falta de disposición por parte del gobierno nacional en dar respuestas, no solo por no tener voluntad sino indicar una y otra vez que no tienen dinero para hacerlo.

«No se puede seguir perdiendo el tiempo, queremos que se cumplan las cláusulas del contrato colectivo, un salario digno», puntualizó.

Por otro lado, enfatizó que son pocas las escuelas que están dando clases, y que los padres y representantes no están enviando a los muchachos, en señal de apoyo.

«La Constitución establece que el primer derecho es a la vida, y no se puede dar clases con una precariedad socioeconómica, porque con un bajo salario no se puede comer, comprar medicina o pagar el pasaje diario», agregó.

Villalba recordó que tienen un año sentados con el gobierno sin resultados tangibles, porque no es un tema solo de los docentes sino también del personal administrativo, y de mantenimiento, que no puede cubrir una cesta básica que está en mil dólares, lo que niega el derecho a la vida con esos precios.

65% de la población activa está desempleada o en la informalidad

Villalba detalló que ha ocurrido un desplazamiento del sector formal al informal, siendo que una persona debe tener hasta 4 empleos para subsistir.

«El 65% de la población activa está en el desempleo o en la informalidad, el gobierno pareciera no entender esta cifra y por eso no le brinda la atención que requiere, porque los bonos que otorga no aportan el dinero que una persona necesita para sobrevivir una crisis generada por ellos», añadió.

La excusa del bloqueo ya no es válida

Villalba recalcó que se habla de una sobrevivencia, partiendo que los pocos jóvenes que están en las universidades están por obtener un título para irse del país.

«La precariedad de los salarios no es solo en el sector educativo, sino también el de la salud, que también lleva años sin salarios dignos», manifestó.

«Hay planteles con infraestructuras por el piso, ¿quién les ha dado respuestas?, ¿son reales las ayudas que les ha dado el gobierno?, esa es la pregunta y los padres y representantes han visto la respuestas, al ver a sus hijos sin un baño que no pueden usar y una comida que no les da el aporte que requieren, por eso ellos apoyan esta protesta», puntualizó.

Resaltó que los niveles de desnutrición están elevados, que en muchos casos los niños no pueden ir a clases porque no tienen cómo alimentarse en sus hogares y siendo el plato de comida que de vez en cuando les dan en las escuelas, nada agradables al paladar y sin cumplimiento de los requerimientos mínimos para su alimentación, dejando claro que esta lucha también es por ellos.

Héctor Villalba habló el salario de los docentes.

