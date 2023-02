En La Libertad piden los liberen del basurero y malos servicios

Sectores de Paramaconi, Terrazas, La Libertad, Los Tulipanes, Nuevos Horizontes, José Tadeo, de la parroquia Los Godos en Maturín, se han convertido en focos de contaminación, debido a que el aseo no pasa por las distintas calles del lugar, por lo que los habitantes de dichas zonas, deben colocar la basura en las principales vías, las cuales generan olores nauseabundos.

Vecinos alegan que hace tres meses no ven el camión recolector, que según legan pasaba cada dos meses, en los cuales el cúmulo de basura va bordeando las comunidades, siendo más notorio el de la calle principal, donde acuden a botar los desperdicios, los residentes de Paramaconi, Terrazas y José Tadeo.

A pesar de que trataron de recuperar el espacio, durante el tiempo que estuvo pasando el aseo, pero desde que cesó el servicio cotidianamente, han tenido que quemar, lo que ha provocado enfermedades bronquiales a muchos de los vecinos. «En esta principal, botan basura los de Paramaconi, Terrazas y José Tadeo; en el segundo botadero acuden los de La Libertad, Los Tulipanes y Nuevos Horizontes y en el tercer botadero, todos los demás de José Tadeo», expresó Nardys González, residente del sector.

Contaminación

«Hace cinco años tratamos de recuperar el espacio, pero ha sido muy difícil, allí se ha tenido que quemar la basura y cuando eso sucede, hemos visto ratas y hasta culebras. Esto trae contaminación de suelo, de aire, no se puede dar clase, cada vez que queman eso, me afecta porque yo vivo en la entrada, yo soy asmática y me sale en 30 a 40 dólares porque debo comprar las medicinas y nebulizarme porque eso es horrible», expresó González.

En ocasiones deben quemar los desechos sólidos generando problemas respiratorios

Calles a oscuras

En cuanto al resto de los servicios públicos, mencionó que las calles permanecen a oscuras debido a que no cuentan con alumbrado público. «La electrificación en Nuevos Horizontes es caótica, las calles son una boca de lobo en las noches, incluso la escuela está a oscuras adentro y afuera. Aquí se colocó bombillas durante la gestión de Warner, de allí solo se colocaron cuatro focos y a los pocos días se los llevaron, ahorita, colocaron hacia aquel sector porque han hecho fiesta de carnaval cada quince días».

Terrenos adyacentes a escuelas también se han convertido en basureros

Inseguridad y fallas de agua

En la entrada se han generado robos de teléfonos celulares debido a la oscuridad, dijo la ciudadana, quien además detalló que el servicio de agua potable en Nuevos Horizontes es insuficiente, debido a que la bomba se colocó en un sitio inadecuado que no permite que la misma suba con fuerza, de 743 familias, la mitad se ve afectada en Nuevos Horizontes.

«Compramos agua, regularmente llenamos un tanque de 1500 litros y nos sale en 10 dólares, en Las Terrazas solucionan por autogestión, nos dura una semana, ahorrando,pero la verdad es que hay muchas fallas», mencionó.

De diferentes sectores botan desperdicios en terrenos baldíos

