¡Evítalo! Te pueden haber clonado tu Whatsapp y no te has enterado

Aunque la app de Whatsapp es relativamente segura, gracias a que ofrece el cifrado de extremo a extremo de los chats, mensajes, fotos, vídeos, debes estar pendiente de la posibilidad de que sea clonado. Sí leístes bien, tu cuenta puede ser robada, así que toma previsiones para evitarlo.

Lo primero que debes verificar para saber si tu app de mensajería fue clonada es si te aparece la siguiente notificación que te mostraremos en la siguiente imagen:

Este el indicativo de que esta siendo utilizada tu cuenta. Si no fuiste tú el que lo hizo, te está espiando y viendo tus mensajes.

La solución es sencilla. Simplemente toca sobre dicha notificación y en la siguiente pantalla toca en «Cerrar todas las sesiones». De esta forma el espía inmediatamente perderá el acceso a tu cuenta.

Ahora, bien existen otras tres formas de que te roben tu cuenta y son las siguiente:

Puede que alguien introduzca tu número en otro móvil y tú cometas el error de darle el código de verificación de seis dígitos que recibes por SMS .

La segunda, es que te roben el móvil

, y si no tienes un bloqueo de pantalla, tus conversaciones estarán vendidas. La tercera es que alguna persona inicie sesión en WhatsApp Web/Escritorio usando tu móvil sin que lo sepas y tenga pleno acceso a tus chats.

Ahora bien, te daremos la solución a los tres escenarios presentados.

Solución si llegaste a dar tu código de verificación

Si por cualquier razón has compartido el código de verificación de seis dígitos con la persona que intenta robarte la cuenta. Ese usuario ya tiene acceso a tus conversaciones, mientras que tú, que eres el usuario real, habrás sido deslogueado de WhatsApp porque, como bien sabes, solo puedes usar WhatsApp en un único dispositivo a la vez.

Entonces para quitarle el acceso vuelve a iniciar sesión en WhatsApp desde tu móvil. Introduce tu número y el código de seis dígitos que recibirás por SMS y listo, el otro usuario será expulsado de la aplicación y no podrá ver tus chats.

Evita que esta situación te vuelva a pasar, nunca compartas el código de verificación con nadie, es una información personal. También puedes activar la verificación en dos pasos, que consiste en crear un código de seis dígitos, que solo tu conozcas, de esa manera cuando alguien entre a la app no podrán usarla.

Segundo escenario, si te robaron tu celular y no tienes un bloqueo de pantalla seguro

Tener un bloqueo de pantalla activado, como la huella, un PIN o el desbloqueo facial, hace más difícil el proceso al momento de que el ladrón quiear acceder, y te dará un tiempo para aplicar una solución antes de que pueda lograrlo.

Bien, debes actuar rápido cuando ya no tienes el equipo en tus manos, esto es lo que debes hacer:

Una opción inmediata es Bloquear tu tarjeta SIM

, de forma que el ladrón no pueda recibir el SMS o la llamada con el código de verificación (ahora verás por qué). Manda un correo a support@whatsapp.com con el asunto «Lost/stolen: Please, deactivate my account» y escribe en el cuerpo de texto el número en formato internacional. En el caso de España, debes añadir +34 a tu número, por ejemplo +34600111222.

con el asunto «Lost/stolen: Please, deactivate my account» y escribe en el cuerpo de texto el número en formato internacional. En el caso de España, debes añadir +34 a tu número, por ejemplo +34600111222. Habla con tu operadora y solicita un duplicado de la tarjeta SIM. Esta tiene tu mismo número, por lo que solo tendrás que introducirla en un móvil de algún amigo o familiar, iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp y listo, el ladrón seguirá teniendo el móvil pero al menos tus chats estarán a salvo. Si has bloqueado la SIM anterior, el ladrón no podrá volver a acceder.

¡Ojo! Aunque la tarjeta SIM esté bloqueada, si no has podido hacer un duplicado de la tarjeta, quien tomó poseción de tu móvil podrá seguir accediendo a tus conversaciones vía WiFi, por lo que es imprescindible que desactives la cuenta.

La suspensión durante 30 días, no la borrará por completo, por lo que tienes un mes para volver a iniciar sesión y recuperar tus chats con la copia de seguridad de Google Drive.

Tercera caso, si dejaste tu Whatsapp Web activo

Si por olvido dejaste tu WhatsApp de escritoriol la situación será algo complicado de detectar.

Lo que puedes hacer es verificar que tus chats y observar que hay mensajes que no recuerdas haber visto ¿Alguien te ha visto conectado a una hora en la que no sueles conectarte? Si hay indicios de una actividad sospechosa en tu cuenta, no pierdes nada por tomar precauciones.

¿Qué debes hacer? Primeramente cerrar sesión. Ve a «Ajustes» > «WhatsApp Web/Escritorio» y cierra todas las sesiones. Tendrás que volver a iniciarla en tu ordenador, pero si había alguna persona mirando sin tú saberlo, esta perderá el acceso ipso facto. Es posible que el daño ya esté hecho, pero al menos evitarás males mayores.

Otras recomendaciones

Revisa periódicamente que el móvil no contiene ninguna aplicación extra-oficial de WhatsApp

El procedimiento a seguir para detectar las amenazas más evidentes es el siguiente:

Entra en la aplicación de Ajustes del móvil. Después, entra en el apartado de “Aplicaciones” (o “Administrador de aplicaciones“).

Una vez dentro, después de asegurarte que seleccionaste la pestaña de “Todas” (o “Todo“), desplazas la pantalla hacia la parte en la que aparecen las aplicaciones que empiezan por la letra “W“. Allí cerciórate que la única aplicación que aparezca sea la oficial de WhatsApp; si ves cualquiera aplicación adicional (“WhatsApp Espí­a“, “WhatsApp Spy” o “WhatsAppSPY”; por mencionar los ejemplos más habituales), desinstala inmediatamente.

