Venezolana acusa a Shakira de plagio por su nueva canción con Bizarrap

No se habla de otra cosa: el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, Shakira II BZRP Music Sessions #53, ha provocado una auténtica revolución. Una canción llena de mensajes, clara-mente dirigida a dos personas: su ex, Gerard Piqué, y la nueva pareja de este, Clara Chía.

Una canción que promete dar mucho que hablar, solo hay que comprobar sus más de 23 millones de visualizaciones en apenas unas horas desde el estreno del videoclip en YouTube. Ahora bien, no solo la letra ha llamado la atención de los seguidores de la cantante y el productor argentino; también la música, de la que algunos se han dado cuenta que hay un pequeño detalle: se parece sospechosamente al sencillo Solo tú, de la cantante venezolana Briella.

La venezolana, conocida en redes como BriellaMusic, ya ha acusado a los dos artistas de haber plagiado una de sus creaciones, Solo tú, que fue publicado el pasado mes de junio y acumula millones de reproducciones. La propia artista se pronunciaba a través de Twitter, preguntando a sus seguidores si encontraban alguna similitud entre su canción y el tema lanzado por Shakira y el productor argentino.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Briella: Yo amo a Shakira

«Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer», decía Briella media hora después del estreno del sencillo de Shakira, «Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida», decía la artista en Instagram.

La cantante asegura que no habla «con la intención de desprestigiar» a ambos artistas, pues los admira y es fan de ellos, pero también quiere defender su trabajo: «Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro».

