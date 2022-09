Esta es la manera correcta de preparar el merengue italiano para que no se caiga y quede firme

Esta es la mejor manera de preparar el merengue italiano, ya no se te caerá más sino que permanecerá firme por un largo tiempo.

Algunas veces se quiere decorar un postre con el merengue italiano pero no todos saben la técnica, por ello, en este artículo conocerá la forma correcta para que quede firme dicho merengue.

Para decorar los pasteles o tortas, un merengue acompaña a la perfección la terminación de tus preparaciones. Además, esta receta no cuenta con dificultad, pero, sí debes prestar mucha atención a ciertos detalles para que todo te salga perfecto. Una de las recomendaciones que es necesario que se cumpla a cabalidad es limpiar muy bien los batidores y el recipiente, no debe tener nada de grasa, caso contrario no funcionará.

De igual manera, esta receta se hará con un almíbar para que la preparación quede en el punto ideal. Sin mas que añadir, ¡Toma nota de los detalles!

El mejor merengue italiano que queda firme

Ingredientes

40g de claras

80g de azúcar

Ralladura de un limón

Pasos a seguir

En primer lugar deberá tomar una olla y colocar el azúcar más un 30% de agua a fuego. Seguidamente, espere a que se haga un almíbar. Luego, en un envase limpio batirá las claras de huevos, una vez espumadas seguirá batiendo y añadirá el almíbar, bata en forma permanente hasta que se integre y baje la temperatura. (Es necesario no dejar de batir) Después, puede agregarle la ralladura del limón, una vez que al levantar el batidor este forme una especie de picos, estará listo. Ya puedes agregarle a tus postres este delicioso merengue.

