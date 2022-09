Limpia el colon en una semana con esta hierba medicinal

Para que el colon este en optimas condiciones es necesario llevar un plan de alimentación equilibrado rico en fibras, esto permite tener una buena digestión.

Según el Instituto Nacional Del Cáncer » El colon es la parte más larga del intestino, que tiene como función extraer el agua y algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos, por lo que las heces, que son los restos digeridos, transitan en el colon».

Conoce los alimentos que se pueden consumir

Las personas que padecen del intestino irritable deben incluir en su dieta alimentos de fácil digestión que no provoquen irritación, tales como los alimentos grasos y picantes.

Sin embargo, no se puede generalizar la lista de alimentos que se puede o no consumir porque cada organismo es diferente, unos pueden o no tolerarlos. Por ello, consultar con un nutricionista puede ser la mejor opción para tratar el síndrome.

No obstante, algunas personas presentan dolor abdominal, entre otros síntomas, que pueden ser aliviados tras consumir los siguientes alimentos:

Bebidas: Ingerir aquellas que son vegetales, como las almendras o el coco, junto a una leche desnatada y alimentos que no tengan lactosa.

Infusiones: Los tés o infusiones también ayudan a aliviar los dolores como, por ejemplo, la manzanilla. Se recomienda no agregar azúcar.

Los tés o infusiones también ayudan a aliviar los dolores como, por ejemplo, la manzanilla. Se recomienda no agregar azúcar. Frutas: La lechosa, las fresas, las uvas y el limón pueden ser incluidas en una dieta, junto con frutos secos como el maní y las nueces.

La hierba medicinal que limpia el colon

La menta es la famosa hierba que permite limpiar el colon naturalmente, la menta está compuesta de flavonoides y ácido rosmarínico, por lo que tiene efectos antivirales, antimicrobianos y antioxidantes, los cuales ayudan a eliminar los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

De igual modo, esta hierba puede contrarrestar el estreñimiento, que se entiende como la dificultad para evacuar porque las heces son grumosas y secas, bebiendo una taza de té de menta después de cada comida.

Asimismo, la menta puede contrarrestar diversas enfermedades tales como: Cefaleas, los cuales son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, que pueden perjudicar la calidad de vida de una persona, interrumpiendo sus actividades por los síntomas que provoca.

