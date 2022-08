En El Valle de La Cruz utilizan agua de lluvia para cocinar

A pesar de que hace cuatro meses les arreglaron la bomba, solo funcionó un mes, por lo que los vecinos de la calle El Valle de La Cruz, en la parroquia Santa Cruz al oeste de Maturín, están padeciendo por la falta del recurso hídrico.

De acuerdo a la denuncia hechas por Diogelis Díaz, “nadie ha venido a ver este problema del agua, nos surtimos gracias a una vecina que vive en la otra calle con un coche porque ni carretilla tenemos”.

Lo más preocupante para la familia Díaz son los niños, debido a que en muchas ocasiones consumen agua de lluvia incluso para cocinar, cuando no pueden tomar del lado de la vecina.

En ese sentido, Diogelis Díaz, quien no permitió fotos aseguró: “Ayer nos sirvió la lluvia del lunes, la agarramos para bañarnos, lavar y hasta el alimento, yo por lo menos, tengo un niño y me preocupa. Hemos tenido que hervir agua de lluvia para consumirla, estamos terribles con este problema del agua desde hace diez años, porque ponen la bomba un ratico, la apagan, dura así un mes o dos meses, gracias a Dios no nos hemos enfermado, porque la otra cosa es que estamos esperando el gas, sin eso no podemos hervir el agua”, precisó.

Desde la zona le hicieron un llamado a las autoridades para que se aboquen a resolver este problema y prevenir enfermedades, además resaltan que en dicha comunidad han apoyado siempre al proceso revolucionario.

Más de 18 horas sin energía eléctrica

En esta misma zona, los habitantes de las tres calles del sector, pasaron alrededor de 18 horas sin energía eléctrica, debido a que durante la tormenta eléctrica que se suscitó este lunes en horas de la tarde, produjo una descarga que quemó el único transformador que alimenta a las más de cien viviendas del sector.

“Desde las seis de la tarde del lunes estamos sin luz, hay un vecino que sabe de eso y nos está apoyando, esperamos que se solucione el día de hoy (martes), revisaron los vástagos arriba y echó candela en la parte de abajo”, dijo Diógenes Díaz, habitante de El Valle.

Más de cien viviendas en tres calles quedaron sin luz desde el lunes

Según se conoció, para solicitar ayuda en cualquier comunidad, se debe bajar la aplicación 1×10 para realizar la denuncia respectiva, que llega a nivel nacional y desde allí se direcciona la solución.

De igual manera, se espera dotación para la corporación eléctrica, tanto de vehículos como de transformadores, herramientas que están siendo demandadas en muchos sectores de la entidad.

Diógenes Díaz, habitante de la calle El Valle.

Se conoció que cerca de la 1:00 pm. fue restablecido el servicio en la localidad.

Lea también:

Gobernador Ernesto Luna brinda apoyo a estudiantes becados por Fundayacucho