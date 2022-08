Eduardo Saragó habló de su llegada al Deportivo Táchira

Tras la salida de Alex Pallares, el conjunto del Deportivo Táchira anunció al experimentado estratega Eduardo Saragó como su nuevo director técnico.

El equipo aurinegro marcha en la sexta posición de la Liga FUTVE con 36 unidades. Saragó habló de su llegada al club tachirense.

“Llegué a un club muy anhelado. Si hay un lugar donde uno quiere estar es aquí”, expresó tras comandar este lunes su primera práctica.

Sus ganas de hacer historia con el amarillo y negro son fáciles de percibir y su filosofía es clara.

“Entiendo que aquí lo único que sirve, es lo mismo que a mí me sirve, y no es otra cosa sino ganar, no concibo la vida sino de esa manera y así es Táchira”, indicó el entrenador.

A su juicio, el Táchira tiene todo lo necesario para, en las cinco jornadas restantes, darle vuelta a la temporada. Es importante que cada jugador lo crea posible.

“Yo creo que tenemos el mejor plantel del fútbol venezolano, pero lo tenemos que demostrar en las canchas”, dijo Saragó, indicando que sus aspiraciones son cosechar buenos resultados desde ya.

Su primer reto será este domingo cuando reciban a UCV FC en Pueblo Nuevo. Para ello ya trabaja de la mano con sus asistentes Edgar Pérez Greco y Vicente Arruda.

