¿Quieres constituir una empresa? Atento a las siguientes recomendaciones

¿Cómo arrancar con un proyecto comercial en el país o negocio? Constituir una empresa en Venezuela se ha convertido en un proceso complejo para aquellos que deciden emprender, según un trabajo de 2001online.

La abogada Vestalia Tovar afirma que en la actualidad lo más usual es la constitución de una compañía anónima (C.A.), la cual debe estar establecida por dos o más accionistas.

Resalta que el capital mínimo es 20.000,00 bolívares, esto depende del objeto que varía el costo de acuerdo a su amplitud.

Es necesario el cumplimiento de las providencias administrativas que rigen las actividades comerciales. | Foto: Web

En cuanto a los permisos más difíciles de tramitar con relación a las sociedades, Tovar asegura que se encuentran las empresas de seguridad, los bancos o entidades financieras, las chatarras, minería y reciclaje.

Para esta última, se necesita previamente una memoria descriptiva o un proyecto, comprobante de pago de los cuidados de control regulados por el Ministerio del Ambiente, entre otros requisitos.

El negocio: los trámites

Para realizar la solicitud de una compañía anónima es necesario apartar el nombre de la razón social e ingresar a la página web del Saren para registrarse. Luego crear usuario y clave y definir el objeto.

Posteriormente, apuntar el inventario físico, nombrar un comisario, y finalmente esperar la respuesta del Saren.

La abogada considera que una de las principales trabas para los emprendedores es la cancelación de cada uno de los permisos que en su mayoría están anclados al petro, equiparables en bolívares, dependiendo del objeto social de la compañía, es decir, la explotación comercial, además del capital social.

“Si es una empresa de chatarra, el pago es aproximadamente 50.000,00 bolívares, entre otros requisitos que se solicitan ante los organismos correspondientes que deben ser previos antes de constituir una compañía anónima».. Vestalia Tovar, abogado

Las solicitudes y el pago de los impuestos municipales son un dolor de cabeza para los emprendedores | Foto: Web

¿Y si falta algo?

Sin embargo, es importante señalar que si no se cumple con sus respectivos permisos y utilizan los caminos irregulares para constituir una empresa, la Ley de Registros y Notarías señala que los registradores deben velar para que se cumpla la seguridad jurídica.

En este sentido, la especialista en leyes también hace mención del cumplimiento a cabalidad de las providencias administrativas del Saren y demás organismos en esta materia.

Asimismo, enfatiza en las sanciones penales (prisión), administrativas (pecuniaria en unidades tributarias) y civiles (daños y perjuicios) en contra de los accionistas por incurrir en hechos ilícitos.

“La permisología es obligatoria antes de constituir un empresa o hacer una solicitud de una compañía anónima en la página web del Saren, ya que esos expedientes administrativos o asientos registrales son supervisados y sometidos a inspecciones”, aseveró la abogada.

Posibles dificultades para constituir una empresa en Venezuela

Sobre los temores por parte de los emprendedores después de establecer una compañía anónima, Tovar menciona las solicitudes y el pago de los impuestos municipales anclados al petro.

También al constituir una empresa hay que hacer abonos por parte de la empresa relacionados al seguro social, política habitacional, seguro de salud y los libros ante de la Inspectoría del Trabajo, entre otros.

“La recomendación es que si usted no tiene para pagar los permisos entonces no haga ninguna constitución de empresa, no busque problemas en donde no los hay, no busque caminos irregulares puesto que usted es el perjudicado legalmente”, puntualizó la experta sobre constituir una empresa en Venezuela.

Con información de 2001/Descifrado

Lea también: ¡Hazlo tú solo! Actualiza tu clave digital de BBVA Provincial