Mira lo que dice Adriana Azzi en su horóscopo semanal

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 14 al 20 de agosto de 2022 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

ARIES

PALABRA CLAVE: Dinero

NÚMERO DE SUERTE: 5513

COLOR DE SUERTE: Amarillo limón

GENERALIDADES: No bajes la energía, aumenta el esfuerzo. Te ocupas de tu imagen y de mejorarla. Interés en temas espirituales y transformación interna. No te angusties tanto por quedar siempre bien, procura relajarte. La seguridad financiera y temas sobre dinero, herencias y/o acuerdos económicos que pasan a un primer plano. Interés vinculado a un sitio en Europa. Hombre de lentes con una gestión de documentos, dinero o trabajo. Asuntos familiares de importancia que debes tratar. Algo de un dinero para una mujer cercana.

TRABAJO: Evaluación de tus propios méritos. Proyectos, objetivos y finanzas serán tema central. Contacto con instituciones o empresa de renombre. Movimiento, contacto con extranjeros. Logros. Triunfo.

SALUD: Atención con brazo, manos o dedos. Mejora cualquier condición.

AMOR: Se evalúa un cambio de lugar o de casa en medio de una búsqueda de seguridad económica vinculada al amor o a la familia. Asunto sobre una herencia. Influencia de terceros afecta una relación.

PAREJAS: Se plantea una gestión legal. Interés en un sitio de montañas. Reencuentro con alguien muy especial.

SOLTEROS: Alguien no se atreve a decirte que le gustas demasiado. Tu mejor amig@ buscará tu apoyo. Irás a ver a una persona que necesita de ti.

MUJER: Tendrás que superar un dolor o decepción con un hombre de tu familia o vinculado a tus sentimientos. Un padre un hijo y una situación oculta.

HOMBRE: Un amigo que estuvo un poco enfermo te preocupa. Molestia en una pierna. Cautela con las decisiones económicas. Sabrás de un hombre que tiene muchos problemas.

️CONSEJO: A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo…

TAURO

PALABRA CLAVE: Superación

NÚMERO DE SUERTE: 2204

COLOR DE SUERTE: Azul

GENERALIDADES: Es importante buscar soluciones e incluso poner en orden todo lo que consideras que esta atrasado. Hecho curioso con una camiseta con un número. Recibes un correo o whatsapp que te llevará a rellenar unos datos importantes en una solicitud o planilla. Movimiento o cambios inesperados. Contacto con centro de estudios o profesores. Algo a través de Internet muy importante. Una figura de autoridad, abogado o asesor puede ayudarte a establecer tus planes o a ponerlos en marcha. Hombre con rasgos parecidos a un «pinguino» jugará un papel importante. Recibes una respuesta, es positiva.

TRABAJO: Exploración de nuevos espacios de comunicación y compromiso renovado con una meta conjunta. Proyecto prometedor.

SALUD: Nervios.

AMOR: Un período emocional negativo cierra su ciclo. Fin de un descontento. Conoces a alguien especial. Noviazgos. Tiendes a abrir más tus sentimientos. Familiares exigen que te integres más a ellos.

PAREJAS: Algo que cerrar o sanar psicológicamente… Mujer que no controla su lengua influye en la relación.

SOLTEROS: Estás a punto de entrar en una etapa donde estarás muy ocupad@. Debes dejar que otros te ayuden, pedir apoyo.

MUJER: Una mujer de carácter con invitación a un lugar. Un contacto vía Internet con alguien alejado. Ordenarás tus finanzas.

HOMBRE: Debes prepararte para un incremento del ritmo de tus actividades. . Cambios, viajes inesperados. Tu forma de pensar sobre un asunto cambia y esto te lleva a un triunfo. Hecho curioso con la ruptura de un pantalón.

• CONSEJO: Tu mejor profesor es tu mayor error.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Sucesos

NÚMEROS DE SUERTE: 8541

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Comienzas a ver más claro el camino por dónde irás hacia tus metas de mediano-largo plazo. Reduces deudas y ahorras un poco más. Vas a recibir algo muy especial. Harás una reunión o compartirás un momento senta@ a una mesa muy especial. Recibes una llamada donde sentirás que están averiguando algo sobre ti. Te liberas de un problema. Una mujer arrepentida te busca. Tendrás la oportunidad de superar grandes y pequeños escollos económicos.

TRABAJO: Una tranca en tu evolución profesional comienza a quedar cederá. Cambios importantes vinculados a un hombre que influye en tu camino. Un Triunfo.

SALUD: Disminuye la vitalidad porque bajan las defensas.

AMOR: Superarás una desconfianza. Alcanzarás tus metas en el amor si procedes de acuerdo a un esquema bien definido, pero debes comenzar por saber qué es lo qué quieres.

PAREJAS: Separaciones temporales, planteo jurídico junto a la búsqueda de nuevos horizontes amorosos. En condiciones de llevar a cabo soluciones inteligentes sin exponerse a situaciones demasiado traumáticas.

SOLTEROS: No sabrás si guiarte por el corazón o por la razón. Tensiones, oposiciones y retrasos para definiciones. Sentimientos contenidos.

MUJER: Te enteras de los detalles de un secreto-chisme porque una amiga te los cuenta a través de un chat. La unión o reconciliaciones con hermanos. Nuevas personas a tu lado. Viaje. Alegrías. Logros deseados. Mudanzas.. Alegrías. Transformaciones, de gusano a mariposa.

️HOMBRE: Dinero extra que viene para pagar deuda pendiente. Proposiciones concretas por mérito propio. Caminos abiertos. Programando nuevos estudios. Un cambio drástico que debes aceptar. Sale el sol para ti.

CONSEJO: Nada deberás temer si cumples las tareas acordadas contigo mism@.

CANCER

PALABRA CLAVE: Victoria

NÚMERO DE SUERTE: 6518

COLOR DE SUERTE: Amarillo mango

GENERALIDADES: La hora llegó para dar un paso adelante y tomar algunas decisiones que tienes postergadas. Tus esfuerzos del pasado están a punto de dar buenos resultados. No es hora de detenerte, debes insistir en lo que deseas porque lo lograrás. Tendrás cierto tipo de éxito en el futuro, ya sea a modo de un reconocimiento por el trabajo realizado o una recompensa material. Si estas esperando por una noticia en particular, cuenta con un resultado positivo. Atención con policías o fiscales de tránsito.

TRABAJO: Serás capaz de atreverte hacer un trabajo que hasta ahora era impensable para ti. Tu capacidad de liderazgo saldrá a relucir. Oportunidad para aumentar tus ingresos.

SALUD: Atención con la presión.

AMOR: Vendrán nuevas relaciones sociales que podrían dar pié para conocer a alguien nuevo con el/la que sea posible comenzar una relación amorosa. Un conflicto interno comienza a superase. Estarás atent@ a una situación de separación o divorcio de alguien allegado.

PAREJAS: Se apoyan para superar un dolor vinculado a familiar de uno de los dos. Te encargarás de algo y tu pareja deberá confiar en ti. Se logra un dinero para irse a un sitio que les gusta.

SOLTEROS: El amor lo tienes muy cerca pero no lo dejas fluir. No reprimas tus emociones. Hay otra fuente monetaria disponible, descúbrela.

MUJER: Tendrás sorpresas innovadoras tanto en lo personal como en lo laboral. Ciertas dudas se disiparán y es muy probable que tengas que afrontar algún reto inesperado.

HOMBRE: Se activa el interes por un bien inmueble así como toda clase de contratos que fomentarán beneficios económicos en tu entorno familiar o de negocios. Te llaman la atención unas noticias sobre la bolsa de valores, bitcoin o dólares. Cautela con tus claves o con un código. Compras un teléfono o computadora.

️CONSEJO: Esperar que las cosas se mantengan siempre iguales es un error. Vivimos en un entorno que se transforma constantemente… Soltar es importante.

LEO

PALABRA CLAVE: Uniones

NÚMERO DE SUERTE: 6312

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: La sensación de inestabilidad o de vaivén en tu vida o el desequilibrio, comienza a quedar atrás. Algo que sumar o restar, cuentas, números y documentos serán positivos. Una nueva visión de las cosas. Hecho curioso con artículos para acampar ( sombrillas, tienda para acampar ). Trama complicada de un asunto entre padre e hijo(s) o un asunto al respecto que comienza a aclararse. Lo oculto se descubre, las intrigas se aclaran. El pasado retorna. Un secreto sale a la luz. Hecho curioso con un espejo, esa será la señal de que llegará un cambio importante.

TRABAJO: Lo más importante ahora será la honestidad. Magnetismo personal. Reuniones productivas. Tendrás que afinar la puntería para tomar la decisión correcta.

SALUD: Se fortalece tu sistema inmune.

AMOR: Reencuentros. Fin de un disgusto o insatisfacción. Se descubre algo oculto, se retorna a una relación. La luz aparta la oscuridad. Una relación terminada puede reiniciarse, se cerrará un ciclo.

PAREJAS: Hay que manejarse con mucha madurez emocional frente a situaciones tensas e inesperadas. Explota algo oculto vinculado con un hombre.

SOLTEROS: Una verdad se expone. Defensas para evitar enfrentar un sentimiento. Acuerdo, estabilización.

MUJER: Descubrirás una situación y pensarás en dejar algo atrás. Puertas abiertas hacia un nuevo sitio. Escrito, firma, documento o contrato que te traerá buena suerte. Situación con un hombre que oculta algo.

HOMBRE: Finaliza una situación que dependía de otros para resolverse, y saldrá a tu favor. Asunto pendiente con vehículo o viaje. Paseo con una mujer.

CONSEJO: No pierdas tiempo con lo que no merece la pena, enfócate en lo realmente importante.

VIRGO

PALABRA CLAVE: Acuerdos.

NÚMERO DE SUERTE: 9472

COLOR DE SUERTE: Fucsia, rosado.

GENERALIDADES: Las cosas buenas llegan para los que saben esperar. Algo con un lugar o inmueble donde se dividen o reorganizan unas habitaciones, dos apartamentos, anexos o dos espacios. Una mujer en la puerta de tu casa pidiéndote algo. Un permiso para ir y venir a un lugar. Susto con un perro. Fin de una preocupación. Contacto con obreros. Flores en la puerta de un lugar. Cambio de plan te favorece. Un arrepentimiento. Emprendes un nuevo camino con mejor suerte. Harás un menú especial para recibir y compartir con unas personas.

TRABAJO: Nueva Habilidad en desarrollo. Debes tener paciencia con un proyecto o plan porque aunque esté demorado se dará. Harás dos actividades a la vez.

SALUD: Atención con cabello y uñas. Atención con las vías digestivas.AMOR: Surgen algunas discusiones por un escrito que lees en whatsapp o en un correo. Te preocupas por madre o abuela, por su tratamiento o por dolor originado en el sistema musculo esquelético. Relación amorosa oculta que se puede complicar.

PAREJAS: Debes tener cuidado con un hombre que puede causar un problema matrimonial. Hecho curioso durante una parrilla o reunión. Irán a un sitio por unos documentos. Soluciones.

SOLTEROS: Haciendo deporte compartirás con alguien muy especial. Te ocuparás de una persona mayor. Redecoración de un sitio quedará muy bonita.

MUJER: Capacidad de ordenar las cosas en corto tiempo y de manera certera. Progresos. Avances fundamentados en una buena organización. Una discusión telefónica que causa un cambio en tus sentimientos. Los masajes, la acupuntura, te pueden hacer mucho bien.

HOMBRE: Un evento en un estadio. Contacto con floristería o flores para alguien especial. Terminas de reunir un dinero que te traerá mucha paz.

️CONSEJO: Asume el control sobre tu vida, así pondrás de tu parte para que lo que no te gusta pueda cambiar.

LIBRA

PALABRA CLAVE: Habilidad

NÚMEROS DE SUERTE: 6478

COLOR DE SUERTE: Amarillo

GENERALIDADES: Demasiado tiempo siendo práctic@ y auster@, trata de darte el permiso de arriesgar y poner un dinero a circular. En el mediano-corto plazo deberás presentar resultados, no ante tu pareja o familiares sino, ante tí mismo. Haces bien en sembrar la tierra, cultiva, arregla una matas o el jardín como terapia. Una pesadilla o pensamiento negativo recurrente que deberás derrotar. Mantén el orden, todo lo que puedas, tal como es puertas adentro serás puertas afuera. Deberás rescatar la confianza de tu pareja hacia ti.

TRABAJO: Situación para analizar por una decisión laboral que puede cambiar tu entorno e incluso provocarte un traslado a otro sitio. Un respaldo de alguien que viene a ayudarte.

SALUD: Alteraciones psicosomáticas.

AMOR: Tu ritmo y enfoque sexoafectivo lo tendrás muy definido sí y sólo sí tomas la decisión de andarte sin merodeos respecto a lo que realmente te hace feliz.

PAREJAS: Las parejas distanciadas, si se lo proponen, encontrarán una manera satisfactoria de eliminar las barreras. Lo absurdo de los problemas.

SOLTEROS: En contacto con gente de otras latitudes que motivan cambios en tu manera de vivir. Un disgusto por sentirte contradecid@ en tu casa.

MUJER: Tesube el atractivo y se nota. Trata de transmitirle seguridad a tu pareja, claro que una cosa es eso y otra muy diferente es someterte. Limpia tu casa para que las cosas fluyan. Visitas a una amiga que te pide un favor.

HOMBRE: Algo con una(s) fotografía(s) tuya(s) en una red social. Se extravía momentáneamente algo que quieres mucho. Sé directo en lo que quieres.

CONSEJO: Caer en la insatisfacción te es contraproducente, alivia tus tensiones y busca un espacio para hacer lo que te hace feliz.

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Duda

NÚMERO DE SUERTE: 0024

COLOR DE SUERTE: Vinotinto

GENERALIDADES: Recuerda salir con el pie derecho de tu casa para que todo te salga bien. Es hora de alejarte de alguien y así lo harás. A veces el orgullo te impide ver las cosas como son. Un acuerdo legal o convenio para irte de un lugar o ceder algo. Alteras una fecha para darle cumplimiento a un plan. Preocupación por la salud de un hombre cercano. Reduces una deuda. Logras que se te reconozcan unas notas, revalidar un título o un reconocimiento profesional.

TRABAJO: Un hombre joven te oculta una situación. Situación inesperada con algo que descubres sin querer. Saldrás a un lugar sin haberlo planificado. Una oportunidad después de haber pasado una fecha. Asunto legal.

SALUD: Te enfocas en una recuperación física.

AMOR: Tu parte emocional comienza a razonar y meditar mucho sobre un cambio interno, sobre tus sentimientos por alguien. Algo importante con un libro o algo escrito en un cuaderno.

PAREJAS: Se logra un acercamiento después de un conflicto. Situación que no está clara donde hay una mala influencia de terceros.

SOLTEROS: Sales de un bloqueo o decepción vinculado con familiares. Celebrarás entre personas queridas un logro.

MUJER: Desilusión por un hombre. Un viaje de una mujer querida. Una confesión te causará asombro. Algo importante con un carro o un transporte. Un cuaderno o libreta. Un hombre te ayuda a arreglar cosas dañadas en tu casa.

HOMBRE: Es importante colocar lo pies sobre la tierra. Cuidado con el alcohol o los vicios. Asunto de salud que atender.

CONSEJO: Cuando haces lo correcto, obtienes una sensación de paz y serenidad.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Felicidad

NÚMERO DE SUERTE: 1960

COLOR DE SUERTE: Verde.

GENERALIDADES: Sientes que debes tomarte un tiempo y evaluar tus prioridades. Es el momento de mantener tu mente abierta. Días de inconformismo, transición y búsqueda de un nuevo camino. Te querrás ir de un sitio. Deberás superar la inquietud y el descontento para ver el camino más claro. Te alejas de tres personas. Prevención en un lugar con aglomeraciones o mucha gente. Pon atención y cautela con una persona que tiene que ver con un dulce o quesillo. Prepárate porque próximamente llegan muchos cambios en tu vida. Situación vinculada a una relación entre dos hombres.

TRABAJO: Cambios. Un hombre te hace una guerrita a tus espaldas. Luto dentro del entorno. Logras sacar un enemigo del medio por medio del apoyo de una mujer.

SALUD: Soluciones y buenos resultados.

AMOR: Se confronta estabilidad versus felicidad… esto podría indicar que necesitas renunciar, abandonar o alejarte de algo en tu vida. Reencuentro entre cervezas con un amigo o un joven muy especial. Líos con tío/a

PAREJAS: Ir y venir de un sitio. Situación negativa queda superada. Algo pendiente en otro país o lugar. Asunto con unos resultados médicos.

SOLTEROS: Irás y vendrás de un sitio con alegrías o encuentro con alguien especial. Algo con una fotografía, maqueta u obra de arte.

MUJER: Momentos en que deseas estar sola para encontrarte contigo misma y disipar las angustias y melancolías, darle sentido a tus confusiones y aprender de los errores. Buenas noticias sobre un inmueble y logros en inversión o asunto sobre un dinero.

HOMBRE: Te ocupas de hijo(s) o familiar en cuanto a su estabilidad psicológica. Contacto con persona ligada a unas recetas. Conoces un lugar muy nuevo . Entrando a un sitio te cobran o te solicitan algo que negarás dar.

#CONSEJO: La vida es mejor para aquellos que hacen lo posible para tener lo mejor

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Prosperidad.

NÚMERO DE SUERTE: 1780

COLOR DE SUERTE: Dorado

GENERALIDADES: No estarás sol@, una energía muy positiva te acompañará y protegerá en los próximos días. Relájate y mantén tu mente positiva. Se te mostrará un camino para que tus asuntos evolucionen. Contacto con psíquicos o astrólogos. Algo en tu cutis o cara te llama la atención. Pon mucha atención porque recibirás un mensaje espiritual. Un informe, escrito o documento se te dará muy bien. Inesperado interés de una compañía importante en ti o en algo o alguien que tu representas. Algo que tienes que se vincula con un tambor, tanque o depósito, pasa a ser de tu interés. Rápidamente constatarás que surgen nuevas oportunidades.

TRABAJO: Se abren posibilidades que no te imaginabas. Un cambio de horario, turno o lugar. Propuesta de asesoría o que tiene que ver con entretenimiento. Hecho curioso con un lápiz, letras o eslogan.

SALUD: Pendiente de visitar a un médico.

AMOR: Un sueño se te hará realidad, ese ideal que anhelas en la vida se puede concretar. Se apodera de ti una sensación de paz muy agradable. Tus sentimientos se aclaran y sabrás exactamente qué es lo que deseas.

PAREJAS: Oportunidad de lograr un equilibrio. Una nueva oportunidad para dejar atrás tus complicaciones.

SOLTEROS: Contacto con alguien que conecta muy bien contigo, te gusta su madurez o seriedad. Intuiciones acertivas.

MUJER: Realización de una meta. Un buen corazón que llega lejos. Reclamo con buena respuesta. Fertilidad. Se amplían tus oportunidades y se abren nuevos caminos.

HOMBRE: Comienzo de un nuevo ciclo. Un logro importante. Estarás muy impaciente pero a la vez te mueves entre los viejos esquemas y las nuevas posibilidades.

CONSEJO: Tu Futuro puede ser muy brillante y traer grandes cosas siempre que tengas claro lo que quieres hacer y hacia dónde deseas caminar.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Vocación

NÚMEROS DE SUERTE: 8870

COLOR DE SUERTE: Negro

GENERALIDADES: Desafíos imprevistos. Los gozos y los problemas que algunas «alegrías» te pueden traer. Un tramo complejo del camino, deberás actuar con mucha estrategia. Tendrás considerables avances a finales de la semana. Adaptabilidad para enfrentarte a situaciones cambiantes o a un plan que no se puede llevar a cabo como querías o pensabas en principio. Felicidades en la playa o en un pueblo costero. Proyectos de fondo para afianzar la economía.

TRABAJO: Asunto con conectividad y/o manejo de redes. Servicio técnico a las computadoras. Ofreces tus servicios y/o conocimientos a una persona en la que pones tus esperanzas.

SALUD: Alteraciones psicosomáticas.

AMOR: Deberás ser flexible. Enfrentarás una situación de demasiada impulsividad o de inmadurez en lo sexoafectivo.

PAREJAS:Buscando la estabilidad en la vida afectiva. Terminarán las falsas expectativas y los frecuentes roces. Diversas alternativas para rectificar.

SOLTEROS: Día de alegrías y descanso. Compra de vehículo. Nuevas relaciones. Recibes apoyo.

MUJER: Invitación al cine. Alegrías. Vienen cosas buenas para ti esta semana. Una puerta se cierra pero otras se abren. Noticia escrita o comunicación importante. Ahora serás más valiente para grabarte y subir tus videos a las redes.

️HOMBRE: Se activarán tu vida espiritual o tus intereses artísticos, te hará bien abrir tu sensibilidad. Saca de tu casa lo que no usas o lo que no se puede reparar. Te llega un mensaje que te sorprende.

CONSEJO: No manejes mal tus finanzas haciendo gastos inapropiados.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Claridad

NÚMEROS DE SUERTE: 6422

COLOR DE LA SEMANA: Blanco y azul

GENERALIDADES: Saldrás de una situación incómoda y te dirigirás hacia algo nuevo. Necesitas buscar un espacio para descansar adecuadamente. Vacacionas o te alejas de todo, de absolutamente todo. Una persona inoportuna te visitará. Dejarás atrás asuntos emocionales. Te darás cuenta que tus sentimientos han cambiado respecto a un asunto importante y tratarás de llenar el vacío. Conversación con una amiga o con un hombre muy sensible.

TRABAJO: Necesitas descanso para renovar acciones y regresar al trabajo recargad@. Si no estas satisfech@ deberás motivar cambios que son necesarios. Preocupación por deudas o completar pagos.

SALUD: Los beneficios de la meditación.

AMOR: Te mirarás interiormente. Hay situaciones que te hacen sentir hastiad@ y por otro lado, llen@ de ilusiones respecto a experimentar algo diferente o de cumplir un sueño. Trata de actuar racionalmente.

PAREJAS: Querrás dejar atrás una forma de vida o darle la espalda a una situación difícil. Son posibles los viajes.

SOLTEROS: Una quimera. Tiempo ideal para desarrollar proyectos creativos y/o hacer crecer un proyecto para el cual necesitas mucha información. Falsas promesas.

MUJER: Inicias una nueva empresa o negocio con mucho interés, con toda tu energía enfocada en ello. Prepararte para lograr una expansión o crecimiento Te sentirás renovada, capaz de enfrentar dificultades y retos. En la búsqueda de tu satisfacción espiritual o emocional-material. Intuiciones vs certezas, lo ilusorio vs lo real.

HOMBRE: Una nueva relación te espera. Te alejarás de algo o de alguien buscando realizar tus sueños, cuidado no construyas castillos en el aire. Alguien te pone varias opciones sobre la mesa. Si al comienzo no tienes éxito en una empresa, inténtalo una y otra vez. Un Triunfo para después.

CONSEJO: Alejarte de algo que no puedes continuar buscando es muy duro si lo ves con pesimismo, si te aseguras realmente de escuchar tu voz interior para buscar con los pies en la tierra tu alimento, fertilidad y abundancia, lograrás el cometido, con paciencia y persistencia.

Adriana Azzi nos presenta el horóscopo semanal.

