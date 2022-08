Domingo Poito: Chávez no es propiedad de nadie, su pensamiento es del pueblo

El movimiento por la Recuperación Bolivariana, ha iniciado la lucha por el rescate de los valores en la sociedad, pues a su juicio, en la actualidad el Ejecutivo nacional le ha restado al pensamiento de Bolívar y trastocado todo lo que dejó Chávez. Así lo informó el dirigente de izquierda, Domingo Poito.

Poito fue el invitado a la «La Verdad Radio TV» con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión explicó que deben hacer un trabajo arduo, pues se han dado cuenta que se le ha dado un cese a lo que planteó el presidente Chávez.

«A partir de la gestión de Maduro se vieron cambios, que no van con lo que era la ideología de Chávez, además que Chávez no es propiedad de nadie y su pensamiento le pertenece al pueblo, nadie puede hacerse propietario y estamos seguros que no estarán de acuerdo con lo que se está haciendo en la actualidad», dijo.

«Lo que pasó con los docentes, que salieron a protestar por un derecho de sus reivindicaciones salariales, es una lucha de ellos, ningún partido debe atribuirse ese logro, pues fue la unión que los ayudó a conseguir el pago del bono vacacional», afirmó.

Poito enfatizó que esta misma situación de lucha la tiene toda la administración pública, dejando claro que todos culpan a la Oficina Nacional de Presupuesto a la (Onapre) , pero la realidad es que esta es una institución que no se manda sola, es una subalterna del Gobierno que cumple una política emanada por él.

«Decían que no había recursos para cancelar, y ahora de manera mágica hay, la pregunta es el porqué poner en angustia al sector docente, si fue una estrategia del Gobierno Nacional para derrotar a la oposición, pues estaba errada, pues fue un movimiento sádico el dejar a estos profesionales bajo esta situación», señaló.

Manifestó que sigue hablándole a la gente con transparencia, por eso «estamos recorriendo el estado en sus 13 municipios, se está haciendo lo pertinente conversación, es insólito darse cuenta que hasta el 2012 se encontraba pollo en cualquier Pdval, se habla de un bloqueo, es verdad, pero hay otras cosas que lo agravan como la corrupción y la negligencia. Cada Alcalde que llega arregla las plazas y ¿dónde quedan los sectores populares? Este país no se puede administrar como si fuera una hacienda», resaltó.

Poito dejó claro que apuesta a que las autoridades regionales triunfen, porque no se puede apostar por el fracaso, pero agregó «como dicen por allí, escoba nueva siempre barre bien”.

Indicó que en esta nueva etapa está acompañado de otros compañeros que vienen de una lucha de la izquierda a la que el presidente llama “izquierda trasnochada”, que fue la que estuvo en la lucha con Chávez.

«Estamos planteando construir, no nos desvela tener cargos y tampoco el proceso de elección para las presidenciales, mi obsesión son las personas de la tercera edad, que van a comprar en las farmacias móviles y ven los precios más elevados que en las privadas», precisó.

«Aquí se ha planteado una situación crítica para el venezolano en donde Chávez dijo que la salud es un derecho, la vivienda y la comida y ahora chantajean con la entrega de la caja del Clap si no van a las concentraciones», acotó.

Aseveró que la desasistencia en los centros de salud es evidente, donde mucha gente se muere a mengua en el hospital, y se ven grandes derroches en actividades que no lo ameritan, porque no usan los recursos para inyectarlos a los centros de salud».

“Se rumora que vendrá un gran evento para inaugurar la remodelación de las plazas y esa plata porqué mal gastarla en algo sin sentido, estando un hospital en decadencia», añadió.

Domingo Poito, dirigente de la Recuperación Bolivariana, conversó con Estrella Velandia.

