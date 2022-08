Horóscopo del 29 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 29 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este viernes 29 de julio, Mhoni Vidente las mejores predicciones para cada horóscopo del signo del zodiaco; atrae la buena energía para terminar tu semana con los mejores consejos de la mejor vidente de México. No te pierdas todo lo que te tienen destinados los astros para este día y déjate guiar por estas señales de luz que te manda el universo.

Mhoni Vidente: Signo a signo

Aries

Los secretos no forman más parte de tu vida, de ahora en adelante te planteas ser una persona sin máscaras y esto va muy bien a la relación que mantienes con tu pareja actual. Los aprendizajes pasan por algo en tu vida, no los pases por alto y enfócate en todo aquello que te haga ruido en tu vida, de aquí pueden salir grandes lecciones que te ayudarán a darlo todo en lo laboral.

Tauro

Tal parece que tú estás impaciente por salirte del lugar donde estas actualmente, sin embargo, los astros señalan que aún no es tiempo de que empieces algo nuevo, permanece un poco más en dónde te encuentras actualmente; esto aplica al trabajo o tu relación de pareja. Si buscas que tú relación sea perdurable no dudes en apoyarla en todo momento, tu pareja necesita apoyo emocional y saber que siempre contara contigo cada que lo necesite.

Géminis

Ten más cuidado con tu salud, ya que has dejado de lado ese trato especial que tenías sobre todo con tus pies, recuerda que gracias a ellos puedes caminar y moverte, así como hacer la mayoría de tus actividades. Tu gran pasión por el trabajo te va a llevar muy lejos, no dejes de lado esa dedicación y esfuerzo que tanto inviertes en la laboral, ser una personas apasionada por lo que haces te llevará muy lejos.

Cáncer

Últimamente te has visto sumergido en el ajetreo de la ciudad, por lo que es vital que busques esa paz mental que tanto necesitas, trata de darte un tiempo para ti. En lo laboral muéstrate firme y tenaz, ya que te llegará una propuesta que suena muy bien, sin embargo, es mejor que lo pienses antes de dar un sí, pues podría tratarse de un engaño que solamente te afectará en lo económico y laboral.

Leo

No le tengas miedo a los retos, recuerda que está bien arriesgarse debes en cuando ya que esto te puede traer una respuesta positiva a tu vida; esto tiene que ver más que nada con esa respuesta qué has estado prolongando estos últimos días es de vital importancia que la respondas cuanto antes ya que las recompensas serán infinitas. No te dejes llevar por las malas lenguas y céntrate en lo que tú haces, pues así funciona el mundo y las buenas relaciones que formas con las personas.

Virgo

En cuestiones con tu pareja llegará una persona que te pondrá entre la espada y la pared. No dejes que esta persona llegue a dejarles un mal sabor de boca, los dos establezcan límites para que no existan mal entendidos. Puede que tus amigos sean los que estén provocando esos malestares que tienes desde hace algún tiempo, recuerda que los amigos son personas que nos aportan y no que restan, si dañan tu salud no son bueno para ti, busca nuevas amistades.

Libra

El amor es una de las grandes armas para combatir el mal que trae la sociedad, en caso de que sientas mucha negatividad al tu alrededor, mejor busca cambiar de ambiente y crear una atmósfera de paz. Presta más atención a tu cuerpo y salud, no descuides tus hábitos alimenticios no mucho menos descuides tu imagen personal, pues siempre te gusta andar bien vestido y cuidado.

Escorpio

Si vives con tu pareja, busquen darle un cambio a esa rutina en la que están envueltos, ambos pueden turnarse en las tareas del hogar y no hay nada mejor que hacer estás tareas juntos, así pueden reavivar su amor. Todo a su tiempo, eres una persona que busca hacer todo a la vez pero lo único que provocas es abrumarte y terminas no haciendo nada, casa cosa a la vez.

Sagitario

Para que tú relación amorosa fluya como agua en río, debes tener presente que el pasado de una persona influye en quien es, no trates cambiar a tu pareja, y mucho menos traigas a colación todo eso que ya quedó en tiempo atrás; la clave está en el aquí y el ahora. Tus buenas modales te llevarán muy lejos trata de ser más cordial y amable con las personas que te rodean, puede que esto te abra muchas puertas de ahora en adelante.

Capricornio

Una persona llegará a tu vida, se trata de alguien con quién crearás un lazo muy profundo y con esa persona finalmente tendrás una relación estable, pues ya has pasado por mucho y finalmente el amor real llegará a tu vida. El cambio de rumbo es algo que te está haciendo cosquillas desde hace algunos días pues últimamente ya no sientes la misma pasión por lo que hacías, es momento de abrirte camino y explorar nuevos caminos.

Acuario

Muchas veces te expresas pero los demás no logran entender lo que quieres decir, aquí entra en juego tus sentimientos, quizá por eso en el amor te ha ido un poco difícil estos días, procura usar otros medios de comunicación como la música, o bien usa un diario para expresar lo que sientes. Expansión es una palabra que tienes a la vista, date la oportunidad de llevar a cabo eso que tienes es tu mente, esto puedes ser la clave de tu éxito.

Piscis

Disfruta el inicio de un nuevo día, pues tomar el sol puede ayudarte a empezar con energía positiva tus actividades; un baño del sol te ayudará a aumentar tu serotonina. No seas tan duro en el trabajo, cualquiera comete errores, trata de ver estos como una lección y no seas tan duro contigo, ya que esto puede repercutir en tu desempeño y solo sabotearas los éxitos que ya has conseguido en todo este tiempo.

Mhoni vidente este viernes 29 de julio

