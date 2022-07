Oswaldo Briceño: En Maturín se estima colocar cuarta dosis anticovid-19

El médico infectológo, Oswaldo Briceño indicó que el estado no se han registrado alto índices de contagios por Covid-19.

Oswaldo Briceño, médico infectólogo del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar indicó que ante la nueva variante Ómicron, se prevé la colocación de la cuarta dosis la cual disminuirá el riesgo de contagio para los ciudadanos.

Explicó que esta nueva cepa es muy contagiosa y por lo tanto, se deben extremar las medidas de bioseguridad en los hogares ante cualquier infección en alguno de los integrantes de la familia.

Cabe destacar, que la cepa presenta la misma sintomatología del Covid-19. De igual manera, compromete el aparato respiratorio; la faringe y la laringe, ocasionando malestar al momento de ingerir agua o algún alimento.

El especialista recomienda seguir con los métodos de prevención tales como el lavado constante de las manos, evitar aglomeraciones y el uso obligatorio del tapaboca.

«De momento, se considera que el número de casos no supera la capacidad o posibilidad de atención en los centros de salud de Monagas, mientras no se presente un número importante de casos, no se implementará este cerco», aseveró Briceño.

Enfatizó que la Autoridad Regional de Salud, Víctor Dávila, será quien determinará la implementación del cerco epidemiológico, ante el incremento de casos en el estado.

«Antes de la manifestación de esta nueva variante se consideraba que tres dosis eran suficientes, pero hoy en día se habla de una cuarta dosis, la cual se prevé aplicar a los venezolanos, para disminuir la posibilidad de riesgo».

Ante la nueva variante se seguirán implementando las dosis con las que ya se cuenta y se prevé la colocación de una cuarta vacuna, la cual tendrá una efectividad relativa, es decir que al momento de la persona ser expuesta al virus puede presentar lesiones leves.

Hay que insistir en el plan de vacunación contra el Covid-19 en Venezuela.

Es importante que las personas vulnerables tales como pacientes con diábetes, hipertensión, enfermedades crónicas o cáncer, es prudente que se tenga la vacuna para evitar mayores complicaciones en la salud.

