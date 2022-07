Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 26 de junio al 2 de julio de 2022

Adriana Azzi, astrologa venezolana.

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2022 y los números de la suerte.

ARIES

PALABRA CLAVE: Relaciones.

NÚMEROS DE SUERTE: 1780

COLOR DE SUERTE: Tonos de azules

GENERALIDADES: La perseverancia en eso que te ha mantenido ocupad@ llega a un resultado con gran logro. Solicitud donde te dan una respuesta positiva que te hará ir a un lugar para concretar algo importante. Evolución, buenos negocios, vida social activada. Surgen arreglos imprevistos en el hogar o mantenimiento de vehículo. Los sentimientos o vínculos con un ser amado te crean un dilema entre lo que siente tu corazón y lo que indica la razón. Asunto con un celular o computadora. Paseo donde conectas con un lugar del pasado o sitio muy espiritual.

#TRABAJO: Nuevos proyectos. Inventiva. Creatividad. La experiencia, la constancia y el sentido práctico, que culminan en un reconocimiento, promoción o avance. Logras algo que has buscado con insistencia.

SALUD: Molestia en la entrepierna. Un día de estos deberás acostarte mucho más temprano.

#AMOR: Saber elegir las amistades más cercanas para que te acompañen será importante. Asunto que tratar con hermanos o cuñados. Momentos de gran placer en un sitio muy natural y agradable.

#PAREJAS: Una mujer cercana con propuesta de ir a un sitio para un reencuentro o mejoría económica.

#SOLTEROS: Alguien te invita a su casa. Reencuentro especial.

#MUJER : Inquietud por un hijo, nieto o niño cercano. Asunto con un aborto. Recibes a alguien muy querido. Te preocupas por situación vinculada con tu madre. Emergencia médica de una mujer.

#HOMBRE: Evaluarás hacer algo para hacerlo mejor. Triunfo y logro económico. Victoria.

#CONSEJO: Es el momento de no dudar de lo que piensas y sientes y evitar el autoengaño.

TAURO

PALABRA CLAVE: Diversión.

NÚMEROS DE SUERTE 3014

COLOR DE SUERTE: Cobrizo y dorados.

GENERALIDADES: Se deja el encierro dentro de tu íntimo y comienzas a conectar con otras personas. Estarás con más humor, bromista e incluso harás chistes imitando a otras personas. Atracción por alguien en una noche de gozo en un sitio de copas. Algo llamativo con una portada muy colorida de una revista, libro o publicidad que llama tu atención. Tendencia a cambiar de enfoque o de opinión. Es tiempo de encontrarse con amigos, hacer llamadas telefónicas, escribir e-mails y estar pendiente de mil cosas a la vez. Te sentirás como un(a) multitasking (persona multitarea) pero no te creas capaz de poder con todo. Conocerás gente nueva en cualquier lugar.

TRABAJO: Ambiente positivo, el trabajo crece y evoluciona. Te levantas, a mediados de semana, con muchas ganas de laborar y producir.

SALUD: Estable.

AMOR: Evita racionalizar los sentimientos pues a final el corazón es el que manda. Hecho curioso con un evento o con vecinos cerca de tu casa o urbanización. Un encuentro o noticias sobre un(a) amigo@ de tu infancia o adolescencia.

PAREJAS: Conversación pendiente y muchas preguntas que responder el uno al otro.

SOLTEROS: Reencuentro con viejos amores o reencuentro inesperado con un(a) ex.

MUJER: Entenderás la enseñanza del por qué te sucedió algo y su lección. Un cambio interior y el reconocimiento de un error. Una mujer alta te hará un favor importante. Asunto con hermanos.

HOMBRE: No querrás equivocarte de nuevo y actuarás de forma consciente para lograr tu objetivo. Refinanciamento o compra vehículo. Te llaman del extranjero para pedirte un favor.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Presente

NÚMEROS DE SUERTE: 3317

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Tendrás la fortaleza para enfrentar lo que se presente de manera inesperada. Alegrías con algo vinculado a un reencuentro. Entrevista pendiente muy importante. Planificas un viaje a un sitio donde hay muchas playas o parques. Algo curioso con un animal. Hecho curioso con personas arabes o judíos. Harás un presupuesto especial para mantenerte o reducir gastos. Evaluarás un proyecto sobre un apartamento. Necesidad urgente de un buen descanso. Asunto con personas del extranjero. Persona mayor te pide un favor.

TRABAJO: Deberás manejarte con cuidado y vigilar muy bien tus respuestas. Estarás en un sitio donde sentirás que te rodea un nido de víboras pero la victoria será tuya. Asunto sobre un presupuesto. Algo vinculado a un hombre de poder o presidente.

SALUD: dolor de espalda. Atención con las piernas.

AMOR: Días para que busques más tu tranquilidad espiritual. Momento de un paseo muy divertido en medio de un ambiente muy colorido. Has lo correcto en tu vida amorosa. Te dirán que no quieren perderte.

PAREJAS: Sienten que trabajan mucho y no están ganando lo suficiente. Pondrás el empeño en algo que buscas. Tu pareja se preocupará por su madre o mujer cercana.

SOLTEROS: Ceremonia. Un proyecto con un grupo donde conocerás a una persona con la que tendrás un amorío pasajero. Interés en un libro.

MUJER: Mujer espiritual te guiará y te dará un consejo muy importante. Te levantarás más temprano. Hij@ con una depresión o algo que le entristece. Preocupación por papeles que solucionarás rápido. Molestia con un vehículo. Tu padre o hombre cercano te plantea una solución.

HOMBRE: Te acercas a un grupo de personas que antes se te oponían y ahora te apoyarán. Un premio, bono o concurso. Irás a ver en otra ciudad un hombre cercano. Pasión durante un traslado por carretera.

CONSEJO: Si no cambiamos de dirección, ten la seguridad que se termina en donde se comenzó.

CÁNCER

PALABRA CLAVE: Averiguar

NÚMERO DE SUERTE : 4628

COLOR DE SUERTE: Plateado.

GENERALIDADES: Evolucionarás en lo que te propones. El Sol en tu signo te dará mayor atractivo y magnetismo. Protección espiritual que te ayudará a tener mejor suerte. Te verás mejor físicamente. Interés en una persona espiritual que te ayudará a avanzar en algo. Momento de celebración especial. Estarás analizando una remodelación o cambio de lugar, habitación o de casa. Aléjate de los malos recuerdos y de los resentimientos. Un Amigo de un conocido te hará un favor.

TRABAJO: Oportunidades. Realmente querrás buscar hacer una inversión por tu propia cuenta. Asunto con un curso o estudio. Crecimiento. Algo hacia otra ciudad, estado o país. Buscarás avanzar y lo lograrás.

SALUD: Cautela con los nervios. Cuidado con infección.

AMOR: Evaluarás una relación que es más sexual que un amor real. Algunas situaciones familiares que atender, son importantes. Herman@ busca tu apoyo o te hace una propuesta. Asunto de pareja donde se habla de unos papeles legales. Nostalgia o recuerdos por tu padre.

#PAREJAS: Conversación pendiente. Necesidad de enfrentar una verdad para poder esclarecer confusiones o dudas. Revelaciones. Repentinas corazonadas que te harán investigar algo.

#SOLTEROS: Tendrás que defenderte o aclarar un tema donde se te vincula con otra persona. Te interesas por denunciar una injusticia. Invitación a pasar unos días en otro lugar.

MUJER: Etapa donde estarás muy sensible y pensarás mucho en la estabilidad emocional, tanto tuya como de un ser querido. Recibes presión de una madre o hija o hermana. Sientes que tu pareja no te apoya o que no te dice una verdad.

HOMBRE: Tu esfuerzos ahora los verás recompensados. Conoces a un familiar de alguien que te interesa. Un futuro reencuentro con un ser querido te tendrá muy emocionado. Asunto pendiente hacia un sitio de mar o isla. Celebraciones.

CONSEJO: Decreta: Yo soy un flujo de abundancia que se mueve activamente llevando prosperidad donde quiera que esté o vaya.

LEO

PALABRA CLAVE: Reencontrarte.

NÚMEROS DE SUERTE: 4963

COLOR DE SUERTE: Blanco y deces

GENERALIDADES: Llegan soluciones. Miras hacia el futuro, y finaliza un capítulo de muchos conflictos. No querrás aceptar ser la víctima dentro de una situación. Tu círculo social se ampliará. Mucho movimiento, ni un sólo minuto quiet@. Lográs una victoria sobre la maldad dentro de una situación familiar. Las amistades, nuevas y antiguas, se fortalecen e inspiran buenos momentos de placer. Buenas noticias y sorpresas. Interesante noche, reencuentro o disfrute de una película muy especial.

#TRABAJO: Visión de futuro. Superas la inestabilidad y se ve más claro el panorama, concretas planes y te planteas nuevas metas.

SALUD: Cita médica, exámenes y chequeo.

AMOR: Después de un tiempo o de un camino difícil, estarás dispuest@ a tomar decisiones y abrirte para buscar opciones y salidas viables. Mujer malvada que ha creado un conflicto familiar queda descubierta. Fertilidad o noticias de alguien embarazada.

PAREJAS: Antes de suponer cosas es mejor averiguar antes. Algunas discusiones, pero ahora tu te expresará y no callarás. Fin de una crisis. Volver a casa. Evolución económica.

# SOLTEROS: Conoces a alguien en medio de un trabajo. Intenso acercamiento a través de una conversación telefónica o por Internet. Curso de inglés.

#MUJER: PREPÁRATE PARA LO INESPERADO. Alteraciones dentro de tu rutina. Saldrás a un sitio que no esperabas ir. Logras neutralizar a un(a) enemig@. Cambio de look. Hecho curioso con un animal dentro de tu casa.

HOMBRE: Actuarás con prudencia. Logro de un proyecto, ganancia o negocio con gran evolución laboral o profesional. Irás a un sitio o harás un plan donde se reúnen muchas personas. Molestia en la pierna derecha. Defines y aclaras más tus sentimientos amorosos.

CONSEJO: “La felicidad, la felicidad verdadera, es una cualidad interna. Es un estado mental. Si tu mente está en paz, eres feliz».

VIRGO

PALABRA CLAVE: Grupos.

NÚMERO DE SUERTE 8021

COLOR DE LA SEMANA: Verde claro.

GENERALIDADES: Buena semana que te invita a que te abras a la posibilidad de establecer nuevos contactos sociales, amistosos o profesionales. Intuiciones y corazonadas. Episodio con una cortina, ventana o tela. Sueño profético. Deseos de viajar por carreteras o por parajes naturales. Un hombre calvo te hace un favor o te abre un camino muy favorable. Asunto con pasaporte o renovación de una visa. Un permiso o documento importante se dará. Foto fondo blanco. Preocupación por un hombre familiar que está en otro lugar. Arreglos en la vivienda.

TRABAJO: Fin de un problema o descontento. Algo curioso con un material de color oscuro. Invitación social que abre los caminos en ventas o negocios.



SALUD: Evitar las rabietas y los enojos porque este tipo de actitudes podrían afectar de forma negativa tu salud. Cuídate de tortícolis.



AMOR: Hiciste lo que pudiste, ¿no? Ya deja de sentirte mal y alégrate de que aprendiste algo muy valioso. Anuncio de la llegada de un hijo o de un bebé a la familia. Surgirá un compromiso más serio, existiendo incluso la posibilidad de un matrimonio que quizás hasta el momento no era esperado. Un comromiso tuyo o de alguien de tu entorno. Más acercamiento entre familiares distanciados.



PAREJAS: Días donde se comparten emociones serenas y de entendimiento. Disfrutes, vinos y copas. Irán a un lugar a divertirse.



#SOLTEROS: Un nuevo sentimiento entra en tu corazón por alguien que solamente te atraía o era una amistad. Más vida social e incluso nuevos amigos.



MUJER: Buscarás en tu agenda a personas de tu pasado y tendrás un encuentro fabuloso. Asunto con pagos pendientes o intereses. Deseas hacer cambios en tu habitación. Persona agresiva que luego se calma en medio de una conversación. Algo en la entrada de tu casa que cambia.



HOMBRE: Hecho curioso con maquinaria o vehículo grande. Viaje largo por autopista o carretera. Avance en lo profesional, contratos o negocios. Ganancias. Concretas una firma o documento.



CONSEJO: Las cosas no tienen que ser perfectas para ser maravillosas.

LIBRA

PALABRA CLAVE:

NÚMEROS DE SUERTE:

COLOR DE SUERTE:

GENERALIDADES: Una elección momentánea esperando lograr un beneficio. Proceso de regeneración intentando levantarte como el ave Fénix. Es tiempo para estrechar vínculos con tu familia, recuperar contactos. Cambios inesperados y mudanzas. Te esmeras en tu apariencia para que una persona que te importa se lleve una buena impresión. Un llamado a la acción. Limpiar la casa a fondo, la habitación, remover clóset y gavetas. Una transición importante.



SALUD: Curación y recuperación.



TRABAJO: Deberás correr riesgos para alcanzar lo que quieres. Deseos fuertes, acicateados por los encantos de los símbolos de poder y de algunos lujos. Deberás actuar sigilosamente y desde la humildad..



AMOR: Nuevos eventos harán que evalúes tu estabilidad económica y qué tanta protección le das a tus seres queridos. Cambios o sorpresas, cuidado no sean muy abruptos. Amiga o comadre te invita a un viaje.

PAREJAS: Se protegen contra enemigos o personas hipócritas. Una alegría por una aprobación de documentos o proyectos. Se toman unos días de descanso.

SOLTEROS: Análisis y estrategias para dar pasos contundentes. Alguien te dirá de mala gana que no le importa si tegresas o no. El sonido de una voz cautivante.cautivando.

MUJER: Entrevista imprevista. Aprovechas un contacto por redes sociales para un negocio. Sales de la sequía afectiva pero aún estás a la espera de la reacción del otro. Los misterios de lo femenino. Un proyecto de largo alcance. Superas obstáculos. Puedes llegar a sentir que has perdido el tiempo con algo o alguien.

HOMBRE: Pondrás fin a una relación con una mujer muy interesada. Contacto con un presidente, director o con un hombre de poder muy favorable para tí. El comienzo de algo importante. Decisiones contundentes. Usar mal la intuición trae consecuencias.

CONSEJO: El pasado sólo te roba tu energía, el pasado te ata y te consume, sé libre.

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Oculto

NÚMERO DE SUERTE : 8032

COLOR DE LA SEMANA: Anaranjado

GENERALIDADES: Buen juicio derivado de una fuerte intuición. Situación que te hace sentir una desconfianza después de enterarte de algo o de leer un mensaje. Interés en un refinanciamiento de una deuda a largo plazo, Las disputas o demandas que involucran dinero pueden dar un giro inesperado y favorecerte en forma positiva. Ganancias financieras inesperadas. Paseo a un sitio que no conocías en la ciudad donde vives.

Revisas un celular de alguien o encuentras algo sospechoso en una gaveta.

TRABAJO: Te alejas para ocuparte de otras cosas que tienes pendientes. Suerte, interés por un nuevo método o tecnología que puede ayudarte a avanzar. No hagas caso de los chismes ni participes en ellos.

SALUD: Contacto con médicos. Exámenes. Dietas.

AMOR: Tendrás que superar el miedo a ser lastimad@ o que se aprovechen de ti. Aléjate de los sentimientos negativos que te producen unos familiares. Algo oculto que descubrirás. Conflicto con un grupo de personas y un lío de abuso o acoso sexual.

PAREJAS: Tu pareja te pide salir de la rutina. Victoria sobre una una situación negativa. Las finanzas de la pareja están influenciadas positivamente.

SOLTEROS: Vas a tener que superar tu miedo al compromiso para lograr lo que deseas.

MUJER: Vas a recibir algo muy especial. Harás una reunión o compartirás un momento frente a una mesa con esa persona especial. Recibes una llamada donde sentirás que alguien te esta investigando. Fertilidad.

HOMBRE: Interés en alguien que se muestra distante. Recibes una llamada donde alguien te cuenta un problema que sucedió en un sitio con personas de tu interés.

CONSEJO: Tu cabeza debe confiar en la sabiduría de tu corazón.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Cooperación

NÚMEROS DE SUERTE: 1176

COLOR DE LA SEMANA: Rosados.

GENERALIDADES: Venus en la séptima casa genera una gran capacidad para llevarse bien con los demás y cultiva relaciones cariñosas y amorosas. Inviertes tiempo y atención en las relaciones para que funcionen. Tendrás que ser mediador o consejero en un conflicto familiar. Tus presentimientos serán muy asertivos. Un sueño con una persona fallecida que te dará un mensaje. Una mujer te hará una propuesta positiva. Algo te hará remover un asunto de tu niñez. Hablarás de temas que otros tienden evitar. Desesmacaras a una persona hipócrita.

TRABAJO: Una propuesta con más dinero. Contacto con empresa o personas importantes o reconocidas. Asuntos con ventas, comisiones o bienes raíces.

SALUD: Necesidad de cambiar de sabores en lo que comes. Defensas que suben.

#AMOR: Te tomarás más en serio una relación . Tema con tu madre que resolver o de que ocuparte. Te preocupas por las adicción, vicio o trastorno psicólogico de una persona cercana. Alguien se va a otro país y te tendrás que adaptar.

PAREJA:Tienden apoyarse el uno al otro . Plan de viaje con una decisión importante. Un dinero extra que usarán para equilibrar una situación. Una grabación o video especial.

SOLTEROS: Tendrás que elegir un camino laboral o profesional y esto puede cambiar una situación amorosa. Tomando un café con alguien surge algo importante.

MUJER: Tenderás a mirarte más hacia adentro que hacia afuera porque no te interesará exhibirte sino entenderte. Ahora tendrás que adaptarte a estar contigo y rehacer tu autoestima.

HOMBRE: Asunto con un seguro. Contacto con un sitio donde hay personas importantes. Prosperidad en puerta.

CONSEJO: Hay una necesidad interior profundamente arraigada de fortalecerte evaluando tus errores o miedos, pero sales de la experiencia más fuertes que antes.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Contacto

NÚMEROS DE SUERTE: 6402

COLOR DE LA SEMANA: Naranja oscipo

GENERALIDADES: Experimentarás una necesidad emocional muy fuerte de conectarte con los demás y participar en alguna forma de grupo, colaboración, cursos, o sociedades. Conocerás a nuevas personas. Harás una donación o pagarás los gastos de alguien. Estarás más atractiv@. Invitación a una fiesta o evento muy agradable. Mucha actividad a la vez. Una persona te vigila pero descubres quién es. Logras desenmascarar a enemigos. Buenas ganancias o ventas.

TRABAJO: Puedes encontrarte haciendo todo lo posible para cumplir las expectativas de tu jefe o socios. Enfrentarás a rivales y competidores. Contacto con público, gobierno o empresa de poder.

SALUD: Atención con la circulación o calambres. Cita pendiente con un especialista.

AMOR: No querrás estar sol@ y querrás estar con personas que refuerzan tu ego o confianza en ti mismo. Interés en equilibrar una situaciones con hijos. Es importante darle la razón a quien la tiene.

PAREJA: Surge un cierre de ciclo para entrar en una nueva etapa. Las opiniones de otros pueden influir en la relación. Querrás hacer más feliz a tu pareja. Conversaciones donde se pondrá a prueba tu sinceridad.

SOLTEROS: Nuevo compromiso, noviazgos o bodas. Verás a alguien pidiéndote disculpas por una mala acción.

MUJER: Apertura social y apoyo de los amigos. Amistades con las que disfrutarás. Te vincula a grupo muy especial. Ticket o invitación. Un plan para vacaciones muy especial. Algo que sanar vinculado a una mujer egoísta o amargada.

HOMBRE: Ajustarás tu comportamiento para complacer a tu pareja o familiares. Una mujer a influenciado negativamente en una relación. Rupturas, desacuerdos o alejamiento por culpa de terceros. Algo sobre el pago de una deuda o dinero. Cita con odontólogo.

CONSEJO: No dejes que la presión de los otros te moldee a su antojo.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Entrevista.

NÚMERO DE SUERTE: 1638

COLOR DE LA SEMANA: Rojo

GENERALIDADES: Deberás evitar que la ansiedad te abrume y te aleje de tu centro de equilibrio. Apoyas a una amistad en aprietos. Agitación vinculada con una mujer que se siente incomprendida. Cambio en un contrato o refinamiento favorable. Buen olfato para detectar las buenas oportunidades. Reunión con grupo especial. Te sentirás feliz por familiar que llega o vuelves a ver.

TRABAJO: La convivencia puede equilibrarse si se actúa sin hipocresía. Tema sobre un documento que necesita que se acelere. Reunión donde se decide sacar a alguien que obstaculiza un proceso. Nuevos proyectos.

SALUD: Atención con molestia en un pie

AMOR: Es posible que pienses que alguien te está echando una brujería o que tienes mala energía. Logras equilibrarte y limpiar tu cuerpo energético. Extraña a alguien que esta en otra ciudad o país. Compras algo para niños.

PAREJAS: El equilibrio no se encuentra gratis se crea, se propicia. Ahora tendrás que desarrollar nuevas ideas para solucionar asuntos económicos. Tu pareja te apoyará en una decisión.

SOLTEROS : Irás a buscar una persona que estará con un grupo, esa persona vivirá un momento especial contigo. Le devuelves algo a alguien y te sientes liberado@

MUJER: Situación mientras te bañas con una persona te mira deseándote. Debes evitar los pensamientos negativos. Verás una discusión y evitarás intervenir en ella. Una amiga te invita a un sitio especial.

HOMBRE: Entras en una etapa donde necesitas reflexionar para no volver a cometer los mismos errores. No te quedes en la cama pensando en tus sentimientos.

Percibes una presencia cerca de tu cama. Cambio del destino a tu favor. Un almuerzo muy especial.

CONSEJO: Deberás cambiar la manera de pensar acerca de las situaciones donde sientes que tienes obstáculos. Si nuestro pensamiento cambia en el proceso, también lo harán las circunstancias.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Seguridad

NÚMEROS DE SUERTE: 6638

COLOR DE LA SUERTE: Rosado

GENERALIDADES: Cuando se inicia algo, un proyecto, emprendimiento o relación, este comienza con una fuerza básica, el poder de la imaginación, pero ya es el tiempo que ves concretarse las cosas. Sucesos en torno al amor, la amistad y/o el comienzo de una empresa creativa. El trabajo duro te dará resultados. Demasiada cautela no es buena, su nada se arriesga nada se gana. Una ropa con un mal olor llamará tu atención. Preocupación por tu cabello.

TRABAJO: Se te despierta un buen sentido para los negocios y el enfoque es a aumentar tus ingresos. Hay que dividir recursos.

️SALUD: Decides dejar un vicio o de comer de determinada manera.

AMOR: Si no deseas concebir debes cuidarte porque estas muy fértil. Pensamientos sobre tu amor, a veces confusos, a veces llenos de gozo.

PAREJAS: Una sensación de caminar por la cuerda floja que viene y va. Nuevas relaciones. Destreza para manipular situaciones. Un regalo.

SOLTEROS: Necesitas programar tu tiempo inteligentemente. Comienzas a ver algunos objetos como verdaderas piezas de museo. Renovación de vestuario.

MUJERES: El compañerismo y el romance tendrán su espacio edta semana. Alegrías y momentos de ternura. Reuniones de copas e intercambio de ideas. En cualquier momento va a llegar gente a tu casa a pasar unos días. Si tu alimento emocional es suficiente tendrás momentos muy amorosos. Cuidado con gastos innecesarios. Algunos episodios en los que celas o te celan.

HOMBRE: Un presupuesto mal balanceado. Recibes un regalo. Actitudes a la defensiva. Buscando una base financiera sólida. Mentalidad firme.

CONSEJO: Deja atrás actitudes tímidas y/o también, demasiado a la defensiva.

