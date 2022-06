Horóscopo del 24 de junio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 24 de junio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este viernes 24 de junio, estos son los horóscopos del día para que sepas como conducirte y que decisiones tomar en este momento para iniciar el fin de semana.

Mhoni Vidente: Signo a signo

ARIES

De acuerdo con los horóscopos oficiales de Mhoni Vidente tienes que tener mucha fe este día pues los astros dicen que lo mejor está por llegar. Los astros te lo dicen, y no mienten. Hoy sientes desaliento porque las cosas del ámbito laboral no rindes cómo necesitas y es algo que hay que corregir Sin embargo, debes mantenerte, pues las cosas van a cambiar hasta brindarte una tendencia positiva. No es hora de rendirse.

TAURO

Este viernes debes de poner atención y darte cuenta que este es un buen día para dejar de lado aquellas cosas que separan a tu equipo, y potencia aquellos que les unen. En concreto las metas que deben alcanzar y que son su razón de existir como ente profesional. Es hora de aparcar las diferencias y de sumar voluntades. Hay grandes retos en camino, deberás estar atento para lograr salir avante en todo.

GÉMINIS

Según los horóscopos este viernes vas a reconectar con un amor del pasado. Vas a emocionarte sin poder controlarlo, pero debes moderar tus emociones y tus reacciones. Sabes que tu pareja no ve con buenos ojos esa “amistad”, pues sabe que donde hubo hogueras, cenizas quedan. Ve con cuidado: no juegues con fuego, además, el pasado es pasado y no tiene nada nuevo que contarte, tu sabes si es lo que quieres.

CÁNCER

De acuerdo con el diario de Mhoni Vidente este día no es buena idea reclamar airadamente. Sabes que es tu derecho y que solo pides lo que es tuyo por derecho. Sin embargo, ese tono encendido solo va a empeorar la situación. Es mejor que pidas ayuda a un tercero que sirva de intermediario y que pueda solicitar un veredicto justo que te beneficie, pero de manera serena para que puedas tener un progreso espiritual.

LEO

No defiendas como un pajarito aquello que reclaman los leones. Es necesario que te fortalezcas, que tengas un mayor dominio de tus recursos y una mayor participación de los miembros de tu equipo. La competencia está creciendo ante tus ojos, y no estás tomando las medidas que debes tomar. Cuando tu signo se enoja, se olvida de la serenidad, y comporta como un león hambriento, que no piensa y mucho menos se detiene a negociar.

VIRGO

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente no hay lugar demasiado lejano ni cima demasiado alta si la travesía se emprende entre dos. Esa es la finalidad del amor que tengamos un alma gemela que nos ayude a llegar a toda meta, por descabellada que sea. Eso es lo que le hace falta a tu relación: una meta común que les haga buscar algo más allá. Necesitas una mejor planificación para que el día te rinda como deseas, pues aún no se inventan los días de 48 horas.

LIBRA

Este viernes esperas mucho de tu pareja, y ella espera de ti también grandes cosas. Y eso está perfecto, pues señala la salud de tu relación. Hoy es un día para celebrar que ambos pueden seguirse sorprendiendo el uno al otro. Y una vez que lo hayan celebrado, es tiempo de cumplir con las expectativas que cada uno tiene del otro. Este es un buen día para que dejes de lado aquellas prácticas secundarias que te hacen apartarte de tus labores productivas, y no te permiten poner toda tu fuerza en lo que importa

ESCORPIÓN

Según los horóscopos de Mhoni Vidente necesario que escuches esas críticas de parte de la gente a la que sirves y atiendes, los que reciben tus productos o servicios, pues en todo lo que te dicen está la clave para que mejores como profesional y trabajador. No eches en saco rato esta valiosa información que te va a permitir crecer. Esos abusos en la comida te pasan la factura, y no será muy barata. Necesitas volver a poner en orden tu sistema digestivo.

SAGITARIO

Comienza tu viernes con un paseo para que te den los primeros rayos del sol y te recargues de energía, entre más temprano comencemos, más rápido llegaremos. Tienes que organizar mejor tus tiempos, de manera que puedas brindar más espacio al trabajo. Esos cortes, esas ausencias, esa dispersión… no te ayudan a rendir todo lo que deberías. Que el tiempo del trabajo solo sea el tiempo del trabajo.

CAPRICORNIO

Espera a que el polvo se asiente. Han sido jornadas rudas y todavía es pronto para saber cuál debe ser el siguiente paso a dar. Es importante que analices lo sucedido para aprender de este problema y de los retos que supuso. Los astros saben que tienes lo que hace falta para levantarte y comenzar de nuevo. Las estrellas son la guía que debes adaptar como filosofía de vida. La mayor parte de ellas dejaron de existir hace millones de años, pero su luz nos sigue impactando y guiando.

ACUARIO

Mhoni Vidente dice que hoy es un día para abandonarse en manos del caos, y ver qué puede hacer por nosotros. No planifiques no contemples: sencillamente déjate llevar por tu instinto. Al trabajar, al apostar, al gastar, al invertir… Hoy es uno de esos días que Marte llena tu Cielo, y le gusta y premia que te atrevas a retar al destino. Para comprender mejor tus estados de ánimo, y esos trances que te angustian tanto, es mejor estudiar.

PISCIS

De acuerdo con los horóscopos oficiales de Mhoni Vidente debes tener cuidado por que nadie sabe lo que tienes hasta que lo ver perdido, dice el dicho. Pero no has llegado a ese punto. Un esfuerzo extra hoy evitará consecuencias mañana. No es el fin del mundo, ni va a serlo, si te recompones y convocas a ese talento que tienes para hacer las cosas como nadie. No dejes pasar esta segunda oportunidad.

