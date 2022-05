Yandir Loggiodice: Partido centro democrático es la bisagra de los factores opositores

El partido no cree en radicalismo y considera que las primarias son la opción para elegir al candidato presidencial del 2024.

El Partido Centro Democrático (PCD) nació en el 2018 y lleva un año funcionando en Monagas, siendo uno de sus propósitos buscar la reconciliación entre los factores de la oposición y construir entre todos el bienestar del país.

Yandir Loggiodice, es ingeniero, educador y Secretario General nacional del Partido Centro Democrático (PCD) quien estuvo como invitado al programa La Verdad Radio TV, a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, conducido por Estrella Velandia quien afirmó que no cree en el radicalismo, pues todas las opiniones son necesarias, solo hay que aprender a convivir respetando las diferencias.

Partido PCD apuesta por la reconstrucción del país

«Todos somos necesarios para construir el país, y para eso, todos desde sus espacios deben reconocer los errores cometidos, y es cierto que se debe lograr un cambio de gobierno, pero también hay que trabajar por un proyecto que saque adelante al país una vez que se haya logrado el cambio», precisó.

Destacó que en dos años viene una elección presidencial, en la cual todos los factores deben iniciar un pacto de unificación, porque divididos se dispersa la fuerza y el venezolano está cansado de esa disyuntiva de la oposición.

«Las personas están cansadas de que salga un lado de la oposición a decir que crean en las elecciones y otros digan al mismo tiempo lo contrario, siendo todos del mismo factor, el PCD es en estos momentos la bisagra que busca unir ambos lados», dijo.

Añadió Loggiodice que «proponemos en primer lugar que ese líder sea cada una de las personas que se ven todas las mañanas en su espejo que es usted porque es el que le afecta lo que pasa, cuando vaya a votar lo haga por aquel que refleja ese cambio que el país necesita, desde el partido proponemos la libertad económica, porque el empresario no puede invertir, pues no cuenta con seguridad jurídica, al empresario no le interesa perder sino ganar, y es importante que el estado cree enlaces claves», explicó.

Loggiodice, enfatizó que por los momentos no manejan un nombre para proponer en las elecciones presidenciales, sin embargo están afianzando las bases del partido para participar en el proceso de las primarias que se avecina.

Agregó que esas primarias no son solo para escoger un candidato, sino para reencontrarse como opositores y legitimar los líderes, en ese sentido invitó a los compañeros a que se unan al pacto de reconciliación regional y que se haga un compromiso por Venezuela para aceptar y reconocer al que gane.

Yandir Loggiodice, coordinador del Partido Centro Democrático (PCD), conversó con Estrella Velandia.

