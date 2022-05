Adriana Azzi: Horóscopo del 6 de mayo de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 6 de mayo de 2022 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

Aries

Palabra clave: Represión

Número de suerte: 448

Aumenta la pasión. Atento con personas a tu lado. Inversión. Hecho curioso con una llamada. Salida nocturna con sorpresa. Hablas con persona de poder. Te aprueban un crédito. No podrás solo(a) con los gastos.

Trabajo: No te involucres en la labor de tus compañeros. Buen inicio en empresa.

Salud: Agotamiento.

Amor: Obstáculos. Reunión familiar. Deseo de estabilidad.

Parejas: Deja el pasado. Sales de una situación comprometedora.

Solteros: Obtienes lo que mereces. Ayudas a otros. Te cancelan deudas.

Mujer: Recibes ayuda económica. Compartes la prosperidad. Ascenso.

Hombre: Te dan la posibilidad de participar en un negocio. Mujer de cuidado. Un consejero te ayuda.

Consejo: En vez de criticar, ayuda a mejorar.

Tauro

Palabra clave: Amigabilidad

Número de suerte: 733

Sucesos que cambian una reunión. Estabilidad en los sentimientos. Te vas a otro país. Cambio de vivienda. Debes cambiar de ambiente. Estarás discutiendo no pierdas la esperanza. Estarás aislado por miedos. Debes moverte a tierras caliente. Busca la habilidad o el don que tienes.

Trabajo: Logras un ascenso. Diferencias con una persona que trabaja contigo. Cambios en lo laboral.

Salud: Problemas auditivo.

Amor: Debes hacer una limpieza espiritual. Tu pareja te da excelentes noticias en lo económico.

Parejas: Tendrás asesoría. Cuídate de errores. No descuides a tu familia por el trabajo.

Solteros: Llega alguien del extranjero. Te llega un dinero. Convives con alguien de carácter fuerte.

Mujer: Tienes muchos desafíos que tendrás que enfrentar. Avanzas con personas inesperadas.

Hombre: Conversación de negocio con mujer adulta que sale adelante. Compromisos que debes enfrentar.

Consejo: Concéntrate en lo que quieres.

Géminis

Palabra clave: Éxito

Número de suerte: 663

Debes valorarte. Nuevas oportunidades. Necesitas cambiar tu vida. Encuentras o tienes un problema en documentos que presenta revisa y ordénate para que soluciones las cosas. Te sientes desorientado (a) no sabes que hacer. Utiliza tu intuición. Algo no sale como pensabas.

Salud: Alergias.

Trabajo: Sientes que debes cambiar de sitio de trabajo. Entregas currículo en una empresa. Compra de mercancía.

Amor: Te tomaran en cuenta para algo de tu comunidad, alguien que está interesado (a) en ti. Algo con arte.

Parejas: Harás un ritual de limpieza en tu casa. Se activa la prosperidad. Inicias un nuevo negocio.

Solteros: Algo con un programa de trabajo que te buscan. Compartes una comida con la familia.

Mujer: Embarazo con alegrías y sorpresas. Padres de viaje que traen una buena noticia.

Hombre: Caminos abiertos. Te dan apoyo para algo que quieres hacer en tu comunidad. Sorpresas. Cambios.

Consejo: La felicidad está dentro de ti.

Cáncer

Palabra clave: Preguntas

Número de suerte: 822

Se activa el amor y lo vives. Te llega un dinero. Préstamo que te llega. No permitas que te encasillen. Debes buscar tu yo interno. Hay fuerzas que nos ayudan. Confías en una persona cercana. Tendrás capacidad de lograr lo que deseas. Una gran fuerza que pondrás en algo que quieres.

Trabajo: Debes cancelar las deudas, pendientes donde trabajas. Te ofrecen una nueva oportunidad no la pierdas.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Llega la tranquilidad te cancelan algo pendiente. Cambios y transformaciones con personas cercanas.

Parejas: No permitas que otros se involucren en tu relación. Te perjudican en tu bienestar.

Solteros: Llega el amor. te enamoras de una persona difícil. Amigo de poder económico te ayuda.

Mujer: Tendrá concentración en algo que quieres hacer. Mujer pendiente de dinero por un negocio.

Hombre: Tendrás un aprendizaje pero que no se te olvide que debes ser más humilde. Nuevas estructuras.

Consejo: Nada obligado funciona.

Leo

Palabra clave: Coleccionista

Número de suerte: 991

Cuidado con las personas que quieren trabajar contigo. Recibes un regalo de un celular. Asistirás una la inauguración en una plaza. Asiste a un curso de comida o evento. Tendrás muchas emociones. Se mueve la energía de las celebraciones en tu entorno. Estarán buscando una colección.

Trabajo: Cuidado con compañeros que te envidia. Se reactivan tus finanzas. Tu nombre suena en una oficina en reunión importante.

Salud: Hacer chequeo en dolor de pecho.

Amor: Llegas a un sitio donde hay muchas personas. Se presenta una emergencia con conocidos.

Parejas: Cambios en tus pensamientos por alguien cercano. Estarás presente en un debate.

Solteros: Evita las peleas o las discusiones. Deja que todo fluya. En el amor alguien avanza en tu vida, deja tu pasado.

Mujer: Debes hacer otras cosas, ser más creativos. En el amor estos días serás una reina.

Hombre: Alegrías celebraciones bienestar, si das amor eso recibes. Una persona que no te entiende.

Consejo: Se sinceró (a) con quien estas.

Virgo

Palabra clave: Eternidad

Número de suerte: 119

Ganancias. Armonía. Cambios favorables. Regresas de un viaje y encuentras cambios en casa. Disputa amorosa de la que sales victorioso(a).

Trabajo: llegas a nuevos lugares en lo profesional. Sueños se hacen realidad.

Salud: haz ejercicio.

Amor: te alejas de persona comprometida. Cuidado con amigo(a) que vigila tu relación.

Parejas: sorpresas. Sales de la rutina en lo laboral. Disfrute con familia en sitio verde.

Solteros: nuevos equipos te dan seguridad. Alguien espera un pedido que tú envías.

Mujer: tensión por problemas económicos. Otras responsabilidades. Recibes un anónimo.

Hombre: nervios. Intranquilidad por celos. Superas una crisis. Ruptura sentimental.

Consejo: el amor tiene poder curativo.

Azzi nos trae lo que nos deparan los astros

Libra

Palabra clave: Plenitud

Número de suerte: 771

Recibes dinero y cancelas facturas. Adelante con tus sueños. Aclara lo que quieres. Alegría con muchas personas en un viaje. Hecho curioso con una bolsa de comida. Problema en una cuenta bancaria. Recibes ayuda.

Trabajo: Metas. Se activa la vida espiritual. Cambio de oficina.

Salud: Problema intestinal.

Amor: Atento con triángulo amoroso. Tienes una gran fortaleza. Estarás en el camino del éxito.

Parejas: Ganancias. Deseo de seguridad. Disfrutas un espacio abierto. Reunión familiar.

Solteros: Diversión. Placer. Cambio de copas con otro. Final de un ciclo e inicias otro.

Mujer: Cuidado con creencias antiguas que no te deja avanzar. Estrés por el negocio.

Hombre: Problemas de dinero. Desaprobación de la familia. Fin de un ciclo. Hermana te necesita.

Consejo: No digas mentiras.

Escorpio

Palabra clave: Orden

Número de suerte: 338

Lo que esperas se soluciona. Ordena tus ideas. Chequeo médico. Escucha tu intuición. Hecho curioso en la calle. Asume tu responsabilidad. Evalúas un negocio. Dinero extra. Se altera una información.

Trabajo: Lo que inicia mal termina mal. Cambios. Compañeros se van de tu lado.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Esperas a alguien especial. Te liberas de una situación. Buenas noticias de empleo.

Parejas: Cambios en casa. Acepta la ayuda de los demás. Sales molesto(a).

Solteros: Crecimiento lento, pero estable. Noticias de un resultado médico. Conversaciones.

Mujer: Sé fuerte y persistente. Te tomas un descanso a tiempo. Piensa que has perdido lo que hiciste.

Hombre: Te cancelan un trabajo realizado. Problemas con presupuesto.

Consejo: Escucha consejo.

Sagitario

Palabra clave: Realización

Número de suerte: 504

Compras necesarias. Busca ayuda espiritual para equilibrar las cosas. Cuidado con caída. Te enteras de la muerte de un familiar. Preocupación por persona deprimida.

Trabajo: Atiende tu intuición. No pierdas el tiempo con personas cercanas.

Salud: Descansar.

Amor: Confianza en amiga. Algo con un poder. Harás un trato con tu padre. Acuerdo.

Parejas: Eres capaz de dominar situaciones nuevas. Conoces a alguien especial.

Solteros: No permitas que te manipulen. Estas molesto(a) con tus padres por sus decisiones.

Mujer: Te sientes aburrida con quien estás. Utilidad. Prosperidad. Invitación a paseo.

Hombre: Te sentirás bloqueado. Poder y control. Te ganas un dinero. Competencia.

Consejo: Ten fortaleza.

Capricornio

Palabra clave: Conocimiento

Número de suerte: 811

Amigos con alegría por logros políticos. Paseos a sitio de tu niñez. Tristeza por alguien que no está. Busca protección. Estarás sensible. La rueda de la fortuna está contigo. No tienes que sentirte solo(a).

Trabajo: Oportunidades. Te dan una recomendación. No te lamentes tanto.

Salud: Cuidado con los pies.

Amor: Ta pasarás bien con amigos. Atento con tu relación, la envidia destruye.

Parejas: Tal de la rutina. Mujer te busca. Mucho trabajo o estudio. Solteros: adquieres un vehículo. Alegrías en casa. Progreso. Fuerza de voluntad.

Mujer: Toma el control de una situación. Nuevos sentimientos y deseos.

Hombre: Te vas de un lugar sin decir nada. Permaneces estable después de una decisión.

Consejo: Tú puedes cambiar tu vida.

Acuario

Palabra clave: Cualidades

Número de suerte: 935

Viaje por negocio. Precaución con relaciones amorosas con casados. Cierras un ciclo. Cumple lo que ofreciste. Grupo te busca para pedirte ayuda. Capacidad intuitiva te sorprende. Verás el resultado de un trabajo. No te enojes por nada.

Trabajo: Compañero te hace un reclamo. Información de proyecto pendiente

Salud: Revisa las articulaciones

Amor: Tristeza. Aprende a canalizar los sentimientos. Nuevos amigos.

Parejas: No discutas tanto, deja el malhumor. Molestia por examen.

Solteros: Toma las cosas con calma. Te invitan a reunión. Embarazo en la familia te sorprende.

Mujer: Firma importante que no puedes perder. Se activa la prosperidad.

Hombre: Vences a alguien, pero es de cuidado. Cambios en casa.

Consejo: Disfruta, la vida es una

Piscis

Palabra clave: Enseñanza

Número de suerte: 220

La paciencia es una virtud. Juicios salen bien. Tu mayor lucha es lograr un empleo. Suerte. Prudencia en discusión con persona mayor. Consigues tus sueños.

Trabajo: Cuídate de traidores. Compra de mercancía. Mujer amable te espera.

Salud: Relájate.

Amor: Otra forma de vivir. Debes confiar en tu intuición. Fertilidad. Sorpresa con una canción.

Parejas: Mudanza a tierra caliente. Hoy recibes noticias esperadas.

Solteros: Busca tu camino, encuentras lo deseado. Olvida el pasado.

Mujer: Te sientes traicionada. Nuevos amigos. Pon empeño en recuperar a tu familia.

Hombre: Calma en las decisiones. Un secreto sale a la luz y te trae problemas.

Consejo: La felicidad no es un juego de azar, tú la haces.

