Cobro de gasolina con sistema biopago busca digitalizar el proceso

A juicio de William Rodríguez, presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, informó que el cambio en la modalidad de pago para la gasolina subsidiada que entrará en vigencia el próximo sábado 2 de abril tiene como objetivo «sincerar la data y eliminar el manejo de efectivo en las estaciones de servicios para que el proceso sea cada vez más electrónico».

«Se busca es simplificar el proceso no complicarlo (…) Si estoy en un banco que no me permite pagar la gasolina subsidiada porque no tiene Biopago, bueno abro la cuenta en un banco que tenga Biopago (…) En 24 o 48 horas abre una cuenta en cualquier banco del Estado con Biopago», manifestó.