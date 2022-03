Jugadores opinaron sobre la suspensión de las Grandes Ligas

Este martes, y tras una semana de negociaciones infructuosas en Florida, se venció el plazo para evitar cancelar los juegos de la temporada regular en las Grandes Ligas, por lo cual hasta los momentos está suspendida.

Ante esto, era inevitable que los jugadores reaccionaran ante la cancelación de juegos, mismos que horas antes y de manera unánime habían rechazado la última propuesta de la Liga en dichas negociaciones.

“MLB ha lanzado a los medios que hay un impulso hacia un acuerdo. Ahora dicen que el tono de los jugadores ha cambiado, entonces, si no hay un trato, es culpa nuestra. Esto no es una coincidencia. Hemos tenido el mismo tono todo el tiempo. Solo queremos un trato justo para jugar pelota”, escribió Alex Wood en sus redes sociales, una hora antes de la fecha límite fijada.

El conflicto se ha extendido

Haciendo un poco de memoria en el asunto, MLB tardó 42 días en lanzar su primera oferta y que ambas partes trabajaran sobre una base establecida, igualmente hay que mencionar que tanto la Liga como Sindicato no han cedido en cuento a sus propósitos, y evidentemente han llevado el juego hasta las consecuencias de empezar a perder los primeros juegos de temporada regular.

Por su parte, la Asociación de Peloteros emitió un comunicado el martes donde aseguran que peloteros y fanáticos eran conscientes del anuncio. “Desde el principio de estas negociaciones los objetivos de los jugadores han sido consistentes; promover la competencia, proveer una compensación justa para los peloteros jóvenes y defender la integridad de nuestro sistema de mercado”.

“En vista del aumento en los ingresos y récord de ganancias, no estamos buscando más que un acuerdo justo”.

De igual forma, el estamento de la MLBPA se dirigió directamente a Manfred, argumentando que su “cierre patronal defensivo” no es más que la “culminación de tres décadas de trabajo” por parte de los dueños para buscar quebrar la fraternidad de los jugadores.

Hubo rueda de prensa con jugadores de peso

En un mismo orden de ideas, el Sindicato compareció ante los medios; la cual empezó con Andrew Miller confirmando que ellos (los jugadores) veían venir la cancelación de juegos, y de nuevo haciendo énfasis en que los peloteros deben mantenerse unidos.

Max Scherzer, quien también formó parte de la rueda de prensa, comentó que no entiende por qué MLB no quiso “aceptar un formato más competitivo para el juego” e igualmente Tony Clark se mostró dispuesto a seguir negociando en Florida, aunque de continuar las negociaciones estas no seguirían en Florida.

MLB hizo su “mejor y última oferta” al termino de las reuniones en el Roger Dean Chevrolet Stadium, lo cual la Asociación tomó como “no se molesten en contestar”, aunque Manfred negó el uso de ese término.

Lo cierto es que esto sigue picando y extendiéndose; ya comenzó el contrapunteo entre ambas partes y quizá eso pudiese enturbiar más las aguas y hacer más complicado el avance hacia un acuerdo colectivo.

