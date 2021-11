Adriana Azzi revela el horóscopo de este 18 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 17 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 184

Ten calma y paciencia que la vida te da lo que estas esperando para conseguir dinero. Hacer ejercicios. Serás muy flexible con una persona muy exigente. Buenos caminos por un nuevo empleo. Caminos abiertos para viaje. Romance imprevisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan.

Trabajo: Alguien se aprovecha de ti. Se termina algo que no te gustaba hacer. No te lamentes tanto.

Salud: Evita caer en estados depresivos.

Amor: Salidas nocturnas con amigos. Amores ocultos que se descubren. Alguien te invita a una reunión o fiesta.

Parejas: Nuevas amistades. Cambios en tu cuarto. Se mueven situaciones. Debes tener cuidado con decisiones apresuradas.

Solteros: Buscas espacio de paz y armonía. Hombre que ha jugado con tus sentimientos. Vences obstáculos.

Mujer: Maneja con prudencia. Algo con cambios en la casa. Decisiones con angustia. Buenas noticias.

Hombre: Sales favorecidos en sociedad financiera. Te piden disculpas por error en trabajo.

Consejo: Ten fe.

Tauro

Palabra clave: Simplicidad.

Número de suerte: 044

Cuidado con las aventuras. Nuevas habilidades. Logras lo que quieres. Lo esperado llega a tiempo. Abundancia. Ten fe. Te harás una limpieza espiritual. Reordenamiento espiritual. Cambios en tu vida por otro empleo. Llega el amor a tu vida. Cuidado en un semáforo. La familia necesita de

Trabajo: Tomas decisiones y estar claro en lo que quieres. Grandes metas. Para el próximo mes y semana.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: el amor llega. Llegan cosas buenas para ti. Te das la oportunidad de cambiar lo que quieres en tu vida.

Parejas: Báñate con agua de olor. Dinero que llega. Cuidado con salidas nocturnas con otras personas. Cambio de actitud de tu pareja.

Solteros: Nada apresuradas tú sabes que no te conviene. Deja el mal humor. No discutas con los demás.

Mujer: Alguien te dirá que se encarga de algo. Te harán una invitación especial. Recuerdos del pasado.

Hombre: Debes prepararte para proyectos familiares. Cambios en tu vida ya que te comprometes.

Consejo: Es necesario desear las cosas pero hay que actuar para lograrlo.

Géminis

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 447

Alegrías. Inicias una nueva vida. Cambios. Reconciliaciones. El amor está presente en tu vida. El amor te sorprende en la puerta de tu casa. Celebraciones. Familiar que tiene crisis. Familiar enfermo por alimentación. Estas con mucho oro o algo de color amarillo. Llega alguien del pasado.

Trabajo: Préstale más atención al trabajo. Viaje. Cambios en tu vida. Ayudas en tu entorno laboral. Cambios de moneda extranjera.

Salud: Controla las angustias no hay porque.

Amor: Alegrías triunfo muchas bendiciones para ti. La protección a quien le pides todos los días llega y logras muchas cosas.

Parejas: Baños con flores y olores fuertes. Dinero que llega a tu vida. Se abre una puerta a nivel laboral.

Solteros: Algo con adolecentes y personas muy adulta. En un salón de clase. Te tocara ayudar a persona extraña en la calle.

Mujer: Tu pareja te ofrece un negocio o compra de casa en sitio de playa como negocio dinero que llega.

Hombre: Estarás escondido. Escuchas una charla en ayuda personal. Busca el propósito de tu vida.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Cancer

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 671

Buscas nuevas relaciones. Te mantienes al margen de una persona. Cuidado con mujer embustera. Salen de tu vida personas negativas. Te ofrecen un cupo universitario golpe de suerte. Algo con aguas aromáticas. Cuidado con tu mal humor. El que te dice que no es porque te conviene.

Trabajo: Llevaras a cabo relevantes proyectos que te dejan buenos ingresos. Relación laboral con personas extranjeras.

Salud: Algo con inyecciones pendiente.

Amor: Situación importante para tu familia. Algo con clases de música. Tendrás una velada especial.

Parejas: Un mensaje especial y espiritual. Haces viaje con amigos. Algo con un carro ceca de tu casa.

Solteros: Cambio de colores en una ropa. Inicias estudios. Gran claridad. Acuérdate que algunas veces estamos en la baja o alta.

Mujer: La rueda de la fortuna dice que estará en movimiento lo que estaba estancado. Ayudas a mujer embarazada.

Hombre: Compras por fiesta. No te disgustes. No discutas con un familiar. Compra de ropa.

Consejo: No mires atrás, sigue adelante.

Leo

Palabra clave: Niños.

Número de suerte: 771

Buenas energías. Gran felicidad. Triunfos y logros. No mires para atrás. Deja el pasado. Debes ser selectivo con las personas en tu entorno. Lo perfecto para ti llega. Diversiones cercanas a tu casa. No descuides a tu pareja ni la familia ya que la rutina te quita mucho tiempo y no buscas el cambio.

Trabajo: Tomas importante decisiones en tu vida. Quieres dejar una situación. Nuevos proyectos con buenas conquistas.

Salud: Exámenes pendiente de sangre.

Amor: Problemas con tus hijos que debes aprender a manejar. Debes hacer oraciones para que todo avance y mejore.

Parejas: Luchas por logros de tranquilidad en tu casa. Hay estancamiento en los negocios.Montaras un negocio que será prospero.

Solteros: Logros y metas. Compra de carro. Inicias negocio de comida. Inicias un nuevo proyecto. Celebraciones.

Mujer: Conflicto con una mujer cercana. Éxitos lentos pero seguros. Paseo a la playa ida y vuelta.

Hombre: Harás compras importantes. Bienestar en tu casa con negocio que logras hacer.Harás una inversión.

Consejo: Busca el equilibrio que necesitas.

Virgo

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 755

Las cosas han estado un poco lentas pero todo avanza. Te conectas con la estabilidad. Deja la terquedad. Mejoran las relaciones con vecinos. Iras a un lugar de montaña donde disfrutas. Busca la tranquilidad para ti y tus hijos. Cuidado con malestar general. Exceso de comida y de sol.

Trabajo: Competencias desleales en la que tendrás que mantener la calma. Un especialista que te ayuda. Nuevos espacios.

Salud: Pendiente con tratamiento que no has iniciado.

Amor: Días positivos. Estarás con el amor de tu vida. Falta de entendimiento con quien estas.

Parejas: Compra de ropa para trabajar. Inviertes con un grupo. Negocio de alimentos. Algo no funciona con socios o compañero.

Solteros: Algo nuevo llega a tu vida. Afán por hacer realidad muchos de tus sueños. Llega a tu vida una persona morena.

Mujer: La suerte del dinero está contigo. Nuevas oportunidades.

Alegrías ya que aprueban algo que hiciste.

Hombre: Inviertes con un grupo. Negocio de alimentos. Algo no funciona con socios o compañero. Controla la velocidad.

Consejo: Hazle una misa a tus difuntos.

Libra

Palabra clave: Caminar.

Número de suerte: 011

Estarás muy preocupado (a) por hombre de tu trabajo que te engaña. Prudencia. Mucha bendiciones adelante todo mejora el sol sale para ti. Una persona que llega a tu vida aclara lo que quieres. Alguien que te consulta. Cuidado con personas que te da miedo. Una persona querida que te espera.

Trabajo: Debes unirte más a las personas con quien trabajas ya que estas alejado y dices que son ellos.

Salud: Vitalidad.

Amor: No digas todo lo que sientes por una persona que te gusta. Mantienes una relación, solo por mantener una apariencia.

Parejas: No permitas que otros te manejen o manipulen. Debes soltar o dejar alguien que no va contigo.

Solteros: La libertad llega a tu vida. Sales de un sitio muy oscuro. Momentos de alegría con la familia.

Mujer: Realizas trabajos alternos con compañeros. Debes hacerte arreglos físicos. Dinero que inviertes.

Hombre: Nuevas oportunidades. Sensatez y confianza en todo lo que estás haciendo. Precaución con los cambios o decisiones.

Consejo: No escondas tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Eficaz.

Número de suerte: 946

Comunicación radical. Di lo que sientes. Ordena tus ideas. Sentirás mucha presión por personas que no hacen las cosas. Nuevas oportunidades de hacer las cosas. Seguirás avanzando en lo que quieres. Algo con un amigo y buenas energías. Relaciones en lo laboral que cambia. Te vas lejos.

Trabajo: Buenas noticias con alegrías. Algo relacionado con un crédito que es aprobado. Caminos abiertos.

Salud: Mareos y nauseas.

Amor: Debes dar para que puedas recibir. Conexión con alguien que te gusta. Punto inicial de algo.

Parejas: Algo positivo en lo de la pareja. No te desconectes con la abundancia en todo lo que haces.

Solteros: Se mas responsable en lo que haces. Inicias estudios te conectas con personas del extranjero.

Mujer: Apoyo familiar. Situación económica que cambia. Debes estar muy pendiente con las relaciones.

Hombre: Nuevas oportunidades en estos días. Situación con un dinero que sientes que está perdido.

Consejo: Se tan grande por fuera como por dentro.

Sagitario

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 778

Contrólate no seas tan impulsivo (a). Emociones revueltas. Sentimientos confusos. No actúes con los sentimientos piensa bien las cosas. Avance en negocio estancado. Todo será importante en lo que estás haciendo. Comerás alimentos que te dan energías. No digas mentiras. Conferencias.

Trabajo: Debes ver bien no te dejes engañar. Logros. Triunfos. Mejora la economía. Te cancelan un dinero.

Salud: Pendiente con resultaos médicos.

Amor: Familiar que se va de viaje por estudios que te da tristeza. Buenas noticias del extranjero.

Parejas: Recuerdas a una persona del pasado. Una mujer que necesita de ti pero tú no le prestas atención.

Solteros: Mucho brillo en lo laboral. Lleva tiempo lo que quieres pero lo logras. Reunión familiar.

Mujer: Estarás trabajado por algo que quieres. Situaciones que no están claras. Nuevas disciplinas. Se aclara malos entendido.

Hombre: La abundancia está conectada contigo. Nuevas oportunidades. Sorpresas y alegrías.

Consejo: No te quedes solo (a), activa tu vida social.

Capricornio

Palabra clave: Bendecir.

Número de suerte: 004

Tendrás bendiciones adelante no te detenga. Debes tener calma y paciencia con un familiar. Terminas una etapa. Llega el final de algo y se inicia otro. Nuevas fuerzas. Sales una situación con tranquilidad. Se abre tu corazón con un extraño. Algo con el número 31. Ganancias en el azar.

Trabajo: Buscaras seguridad y solidez atraves de una persona. Estabilidad con negocio que cambias.

Salud: Hazte tu revisión médica.

Amor: Avances con tranquilidad en el amor. Ten calma y paciencia con tus hijos o familiares. Puedes seguir adelante.

Parejas: Hecho curioso con unas copas. Solo dios nos escucha pídele que él te escuchara.

Solteros: Embarazo en puerta de un familiar con mucha alegría. Un préstamo que llega a tus manos y logras hacer nuevos negocio.

Mujer: Algo con un documentos que lo esconden o debes estar pendiente y revisar bien. Todo lo que hagas estará a tu favor.

Hombre: Fin de algo o inicio de otro. Deja a un lado las peleas o reconcomios. Recuperas algo perdido.

Consejo: Los acuerdos se logran si hay comunicación.

Acuario

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 112

Amiga que espera por ti. No dejes que otros tomen tus decisiones. Hay personas que te cierran los caminos. Cuidado con más problemas donde no hay. Debes estar claro con las personas que llegan a tu vida. Estabilidad y fuerza en lo laboral. Una persona joven que tiene problemas personales.

Trabajo: Compra y venta de prendas. Cambios importantes. Conversaciones con personas muy productivas.

Salud: Molestia de piel.

Amor: Consigues apoyos en lo amoroso Sientes que no te quieren. Nunca pierdas la esperanza en lo que buscas.

Parejas: No le pongas trabas a las cosas. Compra de ropa. Tendrás que imponer tu carácter.

Solteros: No dejes pasar las oportunidades. Tomas una decisión y todo estará tu favor. Cambios y alegrías.

Mujer: Las cosas cambian si tú quieres. Nueva oportunidades. Cuídate en la calle con una persona recién conocida.

Hombre: Encuentros con alguien de pasado. Todo lo nuevo que llega será de puro éxito. Tendrás una noche romántica.

Consejo: Apoyas a una persona sin límites.

Piscis

Palabra clave: Animo.

Número de suerte: 677

Conoces a una persona en una fiesta que te mueve los sentimientos. Debes tener independencia. Inicias negocio de compra y venta. Debes tener más comunicación con tu pareja. Terminas una situación. Divorcios. Veras que tú vales demasiado. Entusiasmo. Armonía. Amigos que te buscan.

Trabajo: Firma de documento con bienestar. Te reúnes con personas por negocios de compra y venta.

Salud: Cansancio físico. Tomar vitaminas.

Amor: Romance imprevisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan. Cuidado con las aventuras. Nuevas habilidades.

Parejas: Deja el mal humor. No molestes a los demás con lo que te pasa. Encuentros con otras personas.

Solteros: Ideas que no se da si no buscas apoyo. Hecho curioso con un mensaje. Nuevos acuerdos con socio.

Mujer: Tendrás capacidad de tolerancia y comprensión con tu pareja. Una historia que se repite.

Hombre: Debes poner más entusiasmo en logros de un hijo. Ayudas en una fiesta de alguien muy querido (a).

Consejo: Disfruta lo que haces y vive cada momento de tu vida.

