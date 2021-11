Piero Maroun: Hablo con vehemencia no con revanchismo

El candidato a la gobernación de Monagas por la MUD, Piero Maroum quien estuvo como invitado al programa Objetivo 21-N a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión conducido por Estrella Velandia indicó que el tono de su discurso muestra su sentir ante todas las necesidades que sufren los monaguenses gracias a la indolencia de un mal gobierno.

En respuesta a las declaraciones del gobernador (E) Cosme Arzolay dadas en el programa de entrevista Objetivo 21-N en el cual aseveró que el discurso del candidato de la MUD estaba cargado de agresividad, Maroun afirmó lo siguiente: “Si es verdad que hablo fuerte y es porque me molesta como dejaron al pueblo, porque me duele que hay gente viviendo en ranchos, en la miseria, el hambre, comunidades oscuras y entre la basura, yo me la vivo recorriendo calles y si he vivido esas realidades a diferencia de los candidatos del oficialismo que visitan es canchas deportivas, los verticales o en el gimnasio Gilberto Roque Morales no a los sectores más vulnerables”.

De igual manera señaló que el gobernador fue el jefe de planificación de toda la gestión de Santaella y muestra de eso quedó fue la destrucción de la planta del bajo Guarapiche, de los servicios públicos y en general de toda la destrucción de Monagas.

Maroun peleará por los recursos asignados a Monagas

Maroun dejó claro que exigirá y peleará por lo que le corresponde a los monaguenses, enfatizando que su compromiso es avanzar con el alumbrado y limpieza de las comunidades y que puedan ir recibiendo agua en sus hogares.

“Se ha solicitado a especialistas que establezcan un diagnóstico de las bombas de las plantas de aguas y de los pozos para que presenten un informe detallado e iniciar la sustitución de bombas así sea comprándolas en el exterior, estamos comprometidos en regresarle la dignidad a los monaguenses”, detalló.

De igual manera resaltó que la comisión de enlace se instalará el 22 de noviembre y no se recibirá ninguna institución sin previa auditoria.

“Pido calma a los trabajadores de la Gobernación porque no llegaremos cortando cabezas trabajaremos con todo aquel monaguense capaz de hacer su trabajo y que respete al ciudadano y entienda que debe ser un servidor público, vamos a nombrar a los directores y miembros de las dependencias esa será mi responsabilidad”,enfatizó.

Por otro lado Maroun enfatizó que la movilización para el día de las elecciones este 21-N está garantizada con la conciencia de muchas personas que brindarán su apoyo de forma voluntaria a quienes necesiten ser trasladados o irán a pie a su centro de votación cercano a su comunidad, afirmando que todos saben que el cambio debe ser logrado por todos.

“Contamos con 16 tarjetas que nos apoyan muchos coinciden con el candidato de la Mud a la Alcaldía otros no y la diversidad de voto nos va a ayudar en algunos casos y en otros no, pero estamos seguros que habrán ganadores de la oposición en todas las Alcaldías así no sean de la manito”, destacó.

Piero Maroun estuvo como invitado al programa Objetivo 21-N con Estrella Velandia

