CEV: Participación el 21-N tendrá incidencia en futuro de la comunidad

La Conferencia Episcopal Venezolana CEV, pidió este miércoles a los ciudadanos pensar colectiva y comunitariamente al momento de decidir sobre la participación electoral este domingo 21 de noviembre, no solo para escoger a nuevas autoridades, «sino para enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la refundación de la vida, la libertad, la justicia y la paz de 30 millones de personas«.

En un comunicado, la CEV deja claro que participar o no en el evento comicial es decisión individual, «siendo consciente de que cualquiera que sea, tendrá incidencia en el futuro de la la comunidad, región y país»; pero la necesidad de que emerjan nuevos liderazgos sociales es primordial.

«Somos conscientes que el tema electoral ha provocado apatía interna en una gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno del pueblo venezolano, nuestra nación. No es tanto mirar individualmente qué gano o qué pierdo, sino trascender a lo comunitario para saber qué ganamos o qué perdemos como pueblo en el conjunto de la realidad político-social», reza el texto.

La Iglesia resalta que los gobernadores, alcaldes, ediles que salgan elegidos deben asumir la responsabilidad política «de fortalecer la integración y no la exclusión, la amistad social y no el revanchismo, la creación de oportunidades y no el cierre de caminos».

El llamado se extiende a los sectores políticos participantes en el proceso comicial a «superar las descalificaciones mutuas y vergonzosas entre opositores, y exigir una sensatez en la verdad por parte del oficialismo».

«La simple abstención, sin toma de conciencia y voluntad transformadora no conduce a generar los cambios necesarios y mucho menos lo logrará un voto ciego que no tome en cuenta el análisis de cada realidad vivida enmarcada en la dramática situación estructural e institucional de la nación. Si queremos que algo cambie, se requiere salir de la postración cotidiana a través de propuestas concretas y comunitarias que despierten la conciencia ciudadana y movilicen las voluntades para recuperar lo político como lugar de participación, ejercicio de los derechos democráticos y protagonismo cívico», manifestó la CEV.

Lea también:

Conozca el pronóstico del tiempo