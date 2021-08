Joan Laporta ofreció una rueda de prensa para explicar los motivos por los que Messi no continúa en el Barcelona

Laporta explica los motivos del adiós de Messi: no podía hipotecar al club

Joan Laporta ofreció una rueda de prensa para explicar los motivos por los que Messi no continúa en el Barcelona, después de que todo estuviera acordado y el club confiara en hacer oficial su permanencia en el día de ayer.

El mandatario ha comentado que su optimismo y confianza se debían a la insinuación de LaLiga que se mostraría más flexible con la masa salarial, y ha señalado que la solución que hubiera sido la inyección del fondo CVC es inaceptable para los intereses generales de la entidad. Además, el presidente no aseguró al cien por cien que los cuatro fichajes podrán ser inscritos: sin el astro argentino la masa salarial está al 95 por ciento y no puede superar el 70.

Laporta, quien ha adelantado unas pérdidas de 487 millones, ha explicado que el legado financiero dejado por la actuación de la Junta encabezada por Josep Maria Bartomeu ha imposibilitado la renovación de Leo Messi porque la masa salarial, entre fichas y amortizaciones, está desbordada.

“Los números del club son preocupantes. Hemos recibido una herencia nefasta y eso hace que la masa salarial sea de un 110 por ciento de los ingresos totales. Su gestión ha sido calamitosa. No tenemos margen salarial. Hay que cumplir el fair-play, conocemos la normativa, y no tenemos margen. Los números son peores de lo que nos habían dicho” dijo Laporta.

Pese a la situación, Laporta se había mostrado, en los últimos meses, optimista en todo momento con la continuidad de Messi, y eso se ha debía a que LaLiga le había filtrado que tal vez sería más flexible, pero no lo ha sido, entre otros motivos, porque algunos clubes se han negado a que la patronal fuera más comprensiva: “Esperábamos que LaLiga fuera más flexible, pero teníamos presiones porque otros clubs querían que se cumplieran las normas, que respetamos y conocíamos”.

El presidente reiteró también que la solución aportada por LaLiga con el fondo de inversión CVC, que implicaría una gran inyección de 270 millones de los que el 15 por ciento hubiera ido al vestuario, es inaceptable para el Barça.

“Para cumplir el fair play no podemos hipotecar medio siglo parte de los derechos de televisión. No estoy dispuesto a hacerlo. Tenemos una institución con casi 122 años de historia y está por encima de jugadores, incluso por encima del mejor jugador del mundo, que hemos tenido placer de tenerlo aquí. No vemos esta operación interesante para nosotros, por el importe y por poner a disposición de la operación parte de los derechos audiovisuales. El Barça está por encima de todo y se ha de preservar la institución. Hemos pasado de todo y hemos salido adelante. Yo estoy convencido de que la etapa es exitosa.”, dijo.

