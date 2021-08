Luis Olavarrieta revela el último deseo de Josemith Bermúdez

Este sábado 31 de julio de 2021 el mundo artístico venezolano se colocó en duelo, por el lamentable fallecimiento que Josemith Bermúdez, quien en vida fuera animadora, actriz, cantante y empresaria, además de una mujer que demostró darlo todo hasta su último minuto.

Vale recordar que el encargado de anunciar el fallecimiento de la venezolana, fue su mejor amigo, el periodista Luis Olavarrieta, a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, mismo en el comentaron más de 71 mil personas, lamentando la terrible noticia.

«Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy 31 de Julio en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano» citaban las primeras líneas del texto.

Asimismo, Olavarrieta realizó una transmisión en vivo, mediante su cuenta de Instagram para revelar ciertos detalles de cómo se dio el deceso de la animadora, además de agradecer el cariño y apoyo incondicional que recibió desde el momento de contar la noticia.

«Estoy bien fuerte, tengo una concepción de las cosas, con mucha claridad, mucha aceptación, mucha valentía, entereza, Josemith en su medida nos fue preparando, y llegó el día, uno que lamentablemente no queríamos, pero que con su diagnóstico parecía inevitable y así fue» expresó en los primeros minutos.

Muerte de Josemith Bermúdez fue a las 2:00 am

Dio a conocer que la muerte de Bermúdez se dio a las 2:00 A.M., horas después a las que se despidió de su mejor amigo, pues a las 11:00 P.M. fue la última vez en la que hablaron, contó de forma increíble cuál fue uno de los últimos deseos de esta luchadora del cáncer.

«Yo estuve con ella hasta las once de la noche, me fui a hacer maletas, porque hoy me tenía que venir a Estados Unidos, siento que de una manera nos despedimos, su último deseo era que yo hiciera este viaje. Impulsado por sus hermanas, tengo un plan familiar que resolver ahora en los Estados Unidos y después en Madrid» relató Olavarrieta.

Lea también: Murió la animadora Josemith Bermúdez víctima del cáncer