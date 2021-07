Wisin: ”Es un privilegio seguir vigente”

Con más de dos décadas de éxitos en la industria musical, Wisin sigue siendo ese soñador que empezó a descollar en los tiempos de Boricua Selecta cuando se hacía conocer como ”Tical”.

“Todos los días trato de soñar arte y de poner metas, todos los días; esa ha sido una de las claves de mi éxito”. Wisin

”Creo que allá afuera hay gente muy talentosa, quizás hasta más talentosa que yo, si hablamos de técnicas, pero creo que hace falta esa disciplina, ese respeto, esas ganas de crecer, de hacerlo bien”, expresó un día antes de ser homenajeado en la ceremonia de entrega de los Premios HEAT, en playa Juanillo de Cap Cana.

Al hablar del movimiento urbano dominicano, dijo que “lo que está pasando ahora es mágico” | Foto: Web

“Es un honor estar aquí, gracias a Premios Heat por darme la oportunidad, o no tan solo por darme la oportunidad a mí, sino que he visto también a nuevos artistas en los pasillos, es decir que también es una plataforma para nuevos artistas, para nuevas estrellas….”, valoró Juan Luis Moreta Luna, nombre de pila de este cantante y productor puertorriqueño.

El famoso reguetonero recibe el “Premio Oro” por su “influencia y vigente trayectoria profesional” que comenzó a ganar relieve desde finales de la década de los 90 del siglo pasado como parte del dúo Wisin & Yandel.

Premio a su talento y constancia

“Siempre digo que un premio es una motivación, y nos recuerda a nosotros los artistas que llevamos un poco de tiempo, que no ha sido en vano nuestro trabajo, de que valió la pena tantos años de trabajo duro, de levantarse temprano y llegar al estudio soñando de que el mundo bailara nuestra música”, valoró.

“Gracias a Dios, y gracias a premios como este, seguimos expandiéndonos, seguimos teniendo buenos aliados que día a día están ahí con nosotros tratando de complacer a millones de personas que son los protagonistas”, agregó.

Sobre el panorama de la música urbana, sostuvo que los cambios han sido impresionantes en el género y que el nivel que ha alcanzado es el resultado de un trabajo en equipo.

“Creo que el protagonismo no es mío, no es de Yandel, no es de Daddy Yankee, no es de Don Omar, ni de Tego Calderón, que son grandes figuras que marcaron la historia, sino que ha sido un trabajo en equipo, donde todos han aportado algo y han abierto una puerta para que otros entren”, afirmó.

Wisin sostuvo que los cambios han sido impresionantes en el género. | Foto: Web

Entiende que la “magia” – o una de las claves para que el movimiento siga creciendo-, es que todos los días están tratando de hacer cosas nuevas, con honestidad y con respeto.

En esta historia del desarrollo de la música urbana, la República Dominicana ha sido un mercado de mucha importancia; incluso, para Wisin es “una de nuestras primeras casas”. “Desde el comienzo de mi carrera yo recuerdo venir aquí, inclusive, el video de `No me dejes solo´, de Barrio Fino, `La gasolina´; en ese tiempo lo grabamos aquí, así que tenemos un enlace muy grande, de grandes temas y de grandes historias bonitas”, recordó.

En ese sentido, entiende que es justo que el país también tenga representantes a nivel mundial en la música urbana, porque es una plaza que desde un principio ha dicho que sí al género.

“Saludo a El Alfa y a todos los muchachos que están haciendo cosas gigantes. Siempre es bonito ver que artistas crecen, pero más bonito es ver que gente lleve la bandera en sus hombros y que represente fuera de su tierra a millones de personas que confían en ti”, resaltó Wisin frente a una batería de periodistas dominicanos y extranjeros que lo entrevistaron el miércoles en el salón Ball Room del hotel Sanctuary de Cap Cana.

Calidad musical

Al hablar del movimiento urbano dominicano, dijo que “lo que está pasando ahora es mágico”.

Entiende que, aparte de la gente talentosa que tiene la música urbana local, su éxito lo provoca el pueblo. “Cuando el pueblo dice que sí a un movimiento es lo que representa tu tierra, tu cultura. Por eso vas al gimnasio a escuchar música urbana, por eso vas a la fiesta a escuchar música urbana, el restaurante ya se ha hecho parte de lo que haces”, manifestó.

Para Wisin, el género urbano es el porta voz del barrio, y que por eso se cuestiona el contenido de muchas caniones.

“Pero se trata de madurar, todos los días. En el caso mío, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. No controlo lo que hacen otros artistas, porque las etapas hay que vivirlas. Pero mientras vayan madurando estoy seguro que van a ir viendo madurez técnica, madurez en las letras, en muchos aspectos. Es un proceso que hay que caminarlo, todos hemos estado ahí”, afirmó.

Un privilegiado

Después de más de 20 años de carrera y tener el respeto de las nuevas generaciones que le vieron crecer en la música, Wisin dice que “es un privilegio estar aquí”.

“El W que estás viendo hoy no es el W que tú veías años atrás, porque los años, aparte de que te traen experiencia, te traen madurez”, manifestó.

En todo este trayecto, la figura de su esposa ha jugado un rol fundamental de respaldo y fidelidad. Por eso, a la hora de hablar de la familia no esconde su felicidad y lo agradecido que está de Yomaira Ortiz, la madre de sus tres hijos (Yelena, de 13 años; Dylan, de 12, y Daniel, quien está por nacer), con quien se unió en matrimonio el 26 de julio de 2008.

“Esa persona que yo tengo al lado estuvo ahí, cuando no había lo que hay ahora, y no estoy hablando de lo material. Quizás ahora las cosas son un poco más fáciles por lo que hemos trabajado, y antes era duro, y ella estuvo ahí, pues merece entonces ser parte también, porque se lo ganó, no con palabras sino con hechos y eso vale más que cualquier cosa”, expresó.

Cree que ha sido una decisión correcta mantener unida su familia, por lo que le da gracias a Dios, a pesar de que como todo ser humano comete errores. “No es que soy súper W, no es así, soy un ser humano y cometo errores como todo el mundo”, aclaró.

Vida privada

Si algo define a Wisin es que ha mantenido a sus hijos alejados de los reflectores de la farándula. En el 2016, la estrella del reguetón vio fallecer a su hija Victoria, de un mes de nacida, a causa del síndrome de trisomía 13 o Síndrome de Patau, una enfermedad genética.

Lo que viene

Sobre sus próximos proyectos, reveló que estrenará próximamente el disco “Los legendarios 1.5”, una colaboración con Jhay Cortez, Ozuna y Karol G, y un tema con Camilo, titulado “Déjame tu boca”, entre otros proyectos. “Creo que va a ser un final de año lleno de música y un 2022 de grandes éxitos”, adelantó.

Wisin afirmó que no hay un manual que te enseñe cómo hacer un éxito y que la música habla por sí sola. “Simplemente pasa”, dijo.

Con relación a la opinión de los productores Sergio George y Master Chris, quienes ven muchas copias en la industria musical, sostuvo que la persona talentosa, cuando va a producir, sea famosa o no, siempre va a hacer algo interesante si se dedica y lo hace correctamente.

“Por qué, porque el talento se impone. Cuando haces algo natural y tú eres un tipo talentoso, algo diferente haces”, entendió.

“Ahora, si vas al estudio con la intención de copiar a alguien, estás cometiendo el peor error de tu vida como artista y como productor, porque no estás creando una identidad ni estás descubriendo qué puedes hacer en la música; estás descubriendo qué hace otro”, agregó al debate.

¿Retiro?

Confesó que muchas veces le ha dicho a su esposa que se va a retirar y que ella le ha contestado que eso nunca va a pasar.

“Y es cierto, creo que ya la música la veo no como un trabajo. Tengo la oportunidad de hacer lo que amo durante tantos años. Así que es un placer, es un gran honor poder hacer música con un equipo maravilloso que tengo, gente buena, y contar con el apoyo de grandes artistas que no son del género, Carlos Vive, Reik, que lo quiero mucho, Mario Domm, gente que cuando hablo con ellos, aunque musicalmente hacen cosas diferentes a lo que yo hago, su intención es la misma, y es ser honesto, ser transparente, darle buena música, dedicarle tiempo a la música. Eso aporta, no importa el género música. Así que hasta Dios diga”, valoró. Wisin

Recordó que su inicio fue “en un género hostil”, donde tenía que convertirse en un “tíguere” para poder sobrevivir.

“Pero aprendí por golpes, porque a veces los cantazos te hacen voltear el guía hacia otra dirección (…) Así que por golpes he entendido que hay cosas más importantes que lo material y que la posición”, expresó.

Con esa filosofía quiere “seguir caminando y hacer lo correcto”, y aunque tiene una historia digna de llevarla a la pantalla, cree que para que eso suceda le “falta por escribir, falta por hacer, no tan solo en mi carrera como artista, sino también como productor y como empresario”.

