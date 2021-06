José Vásquez ND7 llega con «No descansaré hasta lograrlo»

Uno de los géneros musicales que viene cobrando fuerza entre los artistas es el género trap, prueba de ello es la propuesta que hace el artista José Vásquez ND7, quien recientemente anunció en sus redes sociales que su noveno lanzamiento oficial será estrenado este 24 de junio del presente año canción que llevará por nombre ‘No Descansaré Hasta Lograrlo’ a través de 156 plataformas de música digital como Spotify, Deezer y Itunes, entre otras.

También hará el lanzamiento en redes sociales y youtube en las que aparecerá como José Vásquez ND7. El Artista, oriundo de Maturín y radicado en Chile, nos contó que la misma situación actual del país lo impulsó a continuar su sueño de ser artista. A partir de allí retomó con más fuerza su carrera musical.

El Artista de 33 años de edad empezó su carrera musical en el 2006 con la banda ND7 la cual dirigía y que conformó con varios amigos músicos como Jonny Cabello, Akarilis Rondón, Carlos Carreño y Jonathan González con la que participó en muchos conciertos.

ND7 nos cuenta que al salir del país; la banda se desintegró y posteriormente decidió lanzarse como solista en el año 2018 tomando el nombre de su ex-banda y adjudicárselo a su nombre y apellido en honor a su antigua banda; tomando forma su nombre artístico completo en la actualidad como José Vásquez ND7.

Un camino dentro de la música

El artista, también nos cuenta que desde pequeño le gustaba escuchar mucha música, a los 15 años su primera incursión en la música fue con la batería y por 18 años destacó como baterista de varias bandas y proyectos solistas.

En el 2008 a sus 21 años estudió música en el IUDEM y con el tiempo tomó clases y fue adquiriendo conocimientos musicales. Su primer sencillo fue lanzado en el año 2018 titulado «Vuelve». Gracias a la recepción de la audiencia logró tener el ánimo de lanzar su segundo sencillo un año después titulado «Perdóname» tema que cuenta con un vídeoclips grabado en la ciudad Santiago de Chile.

Recién el artista, estrenó «Digamos Adiós» donde nos relata una historia entre una pareja tóxica. Digamos Adiós canción de José Vasquez ND7, también tiene un mensaje de acuerdo con José, donde una persona debe salir adelante de cualquier situación así cause mucho dolor. El tema cuenta con la participación de un artista internacional de talla mundial como (Carlos Padrón) que junto a José Vásquez ND7 nos brindan un tema por derecho y muy picante al mejor de los estilos rock, pop y electrónica.

Lanzamiento

«No descansaré hasta lograrlo» entre los géneros que José Vásquez ND7 interpreta también el rock alternativo y la balada romántica, pero el pop mezclado con el trap fue escogido para producir su nuevo sencillo «No descansaré hasta lograrlo».

«Narra la trágica desdicha que ha sufrido una persona en múltiples rupturas en varias relaciones o incluso podría tomarse como una canción que puede hablar sobre la nueva esperanza de conseguir al final del túnel a la persona correcta en un mundo que como dice la canción: cada día son más las relaciones que mueren; donde cada vez puedes confiar menos en quien tú quieres, el tema también hace mucho énfasis en la perseverancia que hay que tener para alcanzar el éxito en la vida, afirmó.

Antes de la pandemia, dice, «Solo pude hacer dos conciertos en mi gira 2020, pero hubo que parar, sin embargo, traté de enfocarme en las redes sociales, que también es buena forma de llegarle al público. He visto bastante acogida por medio de las redes en otros países como Kuwait, Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia y Chile que me apoyan muchísimo, y fue algo que me sorprendió bastante llegar a otros países en donde pueden apreciar mi música.

Obviamente como cantante venezolano me encantaría que toda mi gente me conozca» y agrega el artista que dentro de sus planes está lanzar su primer álbum «Nuevo Despertar» este 12 de septiembre, día de su cumpleaños y su segundo CD a finales de diciembre o principios del año entrante y hacer todos los videoclips de su segunda producción.

Lea también:

Jonathan Montenegro se convierte en padre de un varón