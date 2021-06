Este domingo se reanudan misas presenciales en la Catedral de Maturín

Después de hacer la evaluación correspondiente, la Diócesis de Maturín decidió reanudar las misas presenciales en la Catedral para este domingo, 20 de junio de 2021.

La información fue suministrada por el padre Samael Gamboa, párroco de la Catedral de Maturín, quien resaltó que las celebraciones litúrgicas con presencia de fieles se realizarán a partir de este domingo, en el principal templo de Monagas.

«El horario de las misas será de lunes a sábado a las 5:00 pm. y el domingo a las 7:00 am.. 9:00 am. y 11:00 am. Se debe guardar en todo momento el distanciamiento social de 1.5 mts. y hacer el uso correcto durante toda la eucaristía del tapaboca o mascarilla».

Gamboa enfatizó que todos los fieles que asistan a las misas deben cumplir con las medidas de bioseguridad y en caso de presentar algún síntoma de gripe, mantenerse en sus hogares y seguir las eucaristías que se mantendrán a través de las redes sociales de la @CatedraldeMaturin

Este es el comunicado que difundió la Diócesis de Maturín.

