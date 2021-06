Animadora Adriana Peña fue diagnosticada con cáncer de tiroides

La animadora venezolana y presentadora del programa La Bomba, Adriana Peña, anunció que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, tras realizarse varios chequeos médicos de rutina.

Mediante su cuenta en Instagram, Peña confesó que este es el motivo por el que ha estado alejada de su actividad televisiva y en redes sociales.

Todo va a estar bien. Siempre me he considerado una mujer positiva y de retos y desde ahí he estado viviendo este proceso. Con mi fe puesta en Dios de que todo va a estar bien», reseñó un post en Instagram que acompañó con un video.