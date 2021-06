El Señor de los Anillos regresa al cine con película animada

El universo de «El Señor de los Anillos« regresará a los cines con una película de animación que se titulará «The War of the Rohirrim» y servirá como secuela de la trilogía original, anunció este jueves el estudio Warner Bros.

La trama del filme arrancará varios cientos de años antes de las historias de J.R.R. Tolkien. Y tendrá una conexión directa con la segunda entrega, «The Two Towers» (2002). Ya que contará la historia de la fortaleza Helm’s Deep, donde se libraba la batalla principal de la película.

Philippa Boyens, guionista de las tres películas originales de «The Lord of the Rings», volverá a trabajar en esta película. Que dirigirá el japonés Kenji Kamiyama («Ghost In The Shell: Solid State Society»).