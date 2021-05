Alcaldía de Maturín sorprendió con obsequios a madres en sus hogares

Este domingo día de las madres, el equipo de Gestión en positivo de la Alcaldía de Maturín visitó los hogares de dos madres para hacer la entrega de obsequios.

La señora Dalenni Brito de la comunidad José Antonio Páez, en la parroquia Boquerón fue una de las afortunadas madres en recibir la visita de parte del alcalde Wilfredo Ordaz.

Dalenni Brito recibió su nevera como parte de los obsequios de Gestión en Positivo.

«Gracias, de verdad que no me esperaba este regalo tan bello hoy, me hacía falta mi nevera, yo le escribí al alcalde Wilfredo Ordaz hace unos meses y me sorprendió hoy», expresó la señora Brito.

Brito señaló que siempre escucha el programa Gestión en Positivo, por lo que entre lágrimas dio gracias al alcalde Wilfredo Ordaz por hacer realidad su anhelo de tener una nevera nueva.

Otra de las madres sorprendidas fue Yamileth Pernía, quien reside en el sector La Estancia. «No lo puedo creer, Dios es grande, estoy maravillada de esta sorpresa, no lo creía cuando me llamaron hace un momento y me dijeron que de parte del alcalde de Maturín me traerían un aire acondicionado», indicó Yamileth Pernía.

De igual manera manifestó que hace unos meses escribió al programa del alcalde y hoy está recibiendo una respuesta satisfactoria.

Alcalde Ordaz junto a su familia celebró este día con las madres de Samanna

En horas de la mañana de este domingo, el alcalde de Maturín junto a su esposa Subdelina Rangel de Ordaz e hijos, visitó el Instituto Autónomo Municipal de atención al niño, niña y adolescente para hacer entrega de obsequios a las madres de esta casa de abrigo, así como bolsas de alimentos.

Alcalde Ordaz junto a su familia, las madres de SAMANNA y los pequeños.

«Hemos venido como siempre a traer alegría, detalles para enaltecer la labor que hacen día a día estas madres, me encuentro junto a mi esposa e hijos para hacerles entrega de estos presentes que les envía nuestro Presidente Nicolás Maduro», indicó el gerente municipal. En la visita también los pequeños recibieron juguetes.

Subdelina de Ordaz junto a sus hijos haciendo entrega de detalle a una madre.

