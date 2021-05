Monagas no registró daños por fuertes lluvias.

PCAD: Lluvias no dejaron daños que lamentar en Monagas

El director regional de Protección Civil y Administración de Desastre, Raúl González, aseguró que no se registraron daños en ninguno de los 13 municipios del estado Monagas.

González detalló que sólo se vieron afectados 5 sectores en Maturín, donde no hubo pérdidas materiales ni humanas.

“Nos desplegamos en los municipios de Monagas para garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo, tenemos los ríos monitoreados y los caños están en su caudal”, expresó González.

Sólo 5 sectores en Monagas sufrieron daños mínimos por las lluvias

Raúl González, aseguró que se mantienen desplegados para mantener el control en los diferentes caños que hay en la ciudad.

Dijo que hasta los momentos las direcciones municipales no han reportado daños que lamentar, por lo que piden a los habitantes colaborar con la limpieza de los caños y no lanzar la basura a los mismos para que no se obstruya el paso del agua.

Lea también

Relleno de empanadas ahora es frijol con plátano e hígado de pollo