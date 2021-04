Ricky Martin se muestra con la supuesta madre de sus hijos

El puertorriqueño afirmó “Yo no alquilé un vientre. Me prestaron un vientre. No pagué por él”.

Ricky Martin tiene una hermosa familia conformada por sus cuatro hijos: los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años de edad, Lucía, de dos años y Renn, de un año. Los dos menores los tuvo junto a su esposo Jwan Yosef. Todos los niños fueron gestados mediante un vientre en alquiler y, aunque el artista no ha hablado de la donante de óvulos, existe un fuerte rumor que se tarta de una de sus mejores amigas, la modelo venezolana Eglantina Zingg.

Existe una estrecha relación de amistad entre Zingg y el cantante que se extiende también a su esposo | Foto: Web

Las sospechas sobre la identidad de la madre biológica de los hijos de Martin comenzaron al detectar el gran parecido de los niños con la modelo y la estrecha relación que tiene ella con el cantante. Esta semana volvió a ser tema de discusión entre los seguidores de Ricky porque Eglantina compartió una foto junto al intérprete de “Canción Bonita” con el texto, “te quiero un mundo Que lindo verte siempre”.

Ricky Martín alimenta los rumores

La declaración de Ricky Martin que más ha contribuido a la teoría de su fanaticada sobre la maternidad de Zingg fue cuando se refirió al proceso de gestación. “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, había señalado Ricky..

La fusión de Martin y Zingg daría como resultado los bellos rostros de Mateo y Valentino. | Foto: Web

Una de las familias más famosas del espectáculo | Foto: Web

