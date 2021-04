¡ATENTOS! En bancos, comercios y espacios públicos no se cumple el distanciamiento social

Monagas, Según las estadísticas publicadas por las autoridades nacionales, indican que en el estado Monagas, los casos de Covid-19 siguen en aumento, debido a que no se está cumpliendo el distanciamiento social, tanto en las entidades bancarias, comercios y espacios públicos como plazas, paradas, entre otros.

La última cifra dada por el ministro de comunicación, Freddy Ñañez, destaca 38 nuevos casos del virus en la entidad, situación que ubica a Monagas, con 3.240 contagiados.

Es importante destacar, que en la entidades bancarias y establecimientos comercial de la ciudad de Maturín, no se está cumpliendo el distanciamiento social, pues los usuarios no acatan las medidas de bioseguridad y no hay quien las haga cumplir.

Sabemos por lo que estamos pasando, y a esta altura de la pandemia, hay personas inconscientes que aún piensan que el virus en juego, yo voy tres veces al banco en las semanas flexibles, y allí eso es un desastre tanto en la cola interna como la externa, muchas veces llegan muchos sin el tapabocas, eso es un riesgo porque los casos siguen aumentando, indicó el maturinés Pablo García.

Médicos insisten en que se debe acatar el distanciamiento social

El presidente del Sindicato de Médicos en la entidad, Francisco Fermín, aseguró que mientras más aglomeración existan en los establecimientos y espacios públicos, son más casos que a lo largo de las semanas se verán reflejados en las tablas nacionales.

Fermín dijo, que es importante acatar las medidas de bioseguridad, específicamente, el uso del tapabocas y el distanciamiento social, así como el lavado constante de manos.

“Quizás muchos vean estas medidas como nulas, pero son las que hasta los momentos nos han mantenido con menos casos que otros países, no podemos descuidarlas, las autoridades deben desplegar operativos para velar que se cumplan estas medidas en las calles durante las semanas flexibles”, expresó el galeno.

Ante esta situación, el profesional de la salud exhortó a la población a seguir en la lucha para acaba con la cadena de transmisión de la Covid-19.

