Usuarios rechazan nuevas tarifas del transporte público en Maturín

Maturín. Catalogado como un nuevo golpe al bolsillo, los maturineses aseguran que en ocasiones no cuentan con el efectivo necesario para pagar las nuevas tarifas que comenzaron a regir en Maturín, desde el pasado lunes, 12 de abril.

Usuarios manifestaron que las nuevas tarifas oscilan entre 200, 300 y hasta 500 mil bolívares, situación que los afecta porque gastan más de 5 millones semanales.

Por su parte Diana Rondón, quien a diario debe usar 4 unidades para ir desde su casa hasta su lugar de trabajo, manifestó que hay ocasiones que no cuenta con el efectivo y debe buscar el dinero mediante avances pagando el 120 por ciento.

«Tengo que hacerlo, porque si voy al banco que están dando 2 millones en efectivo, pierdo un día de trabajo y eso me lo descuentan, otra cosa es que si no tienes a la mano el monto que los transportistas exigen, no te dejan subir a las unidades, y muchas veces nos tenemos que ir caminando», expresó la usuaria.

¿Y los tabuladores con las nuevas tarifas?

En este sentido, Nelson Flores destacó que las unidades del transporte público no cuentan con tabuladores donde reflejen las nuevas tarifas, método que a su juicio, se presta para especular con el precio de las mismas.

«Todo es un negocio, en semanas de cuarentena radical, los pocos choferes que trabajan cobran las tarifas hasta con 100 por ciento de aumento, pero no hay nadie que supervise esa situación. En las calles no se ven los fiscales de la Alcaldía de Maturín, entonces, si la situación está dura para ellos por el tema de la gasolina, pues qué quedará para nosotros que lo que ganamos son 1.300 bolívares», resaltó.

Asimismo, Jesús Bautista indicó que los transportistas se niegan a recibir los billetes de 20 mil bolívares, moneda que aún sigue vigente en el país.

«Tengo en mi casa casi 1.800 bolívares en billetes de esa denominación, pero para mí ya están perdidos porque los colectores no los aceptan al momento de uno intentar subir a las unidades. Hace días el jefe de transporte en Maturín, Luis Figueroa, dijo que iban a sancionar a los transportistas que no aceptaran estos billetes, pero no he visto al primero que le apliquen esa medida», aseguró Bautista.

Transportistas en Maturín irrespetan a adultos mayores

A su juicio, Pilar Conde, de 74 años, aseveró que ha recibido maltrato verbal por parte de algunos transportistas y colectores, quienes exigen a los abuelos pagar las tarifas, las cuales aún no han sido publicada en la Gaceta Oficial.

«Si no tenemos el dinero completo no nos dejan subir, nos dicen que a ellos no les regalan la gasolina, pero muchas veces no tenemos ni para comer, lo que le pedimos a las autoridades es que nos ayuden a calmar esta situación», expresó la adulta mayor.

Ante esta situación, los afectados exhortaron a las autoridades a desplegar a los funcionarios de la Alcaldía de Maturín, para que velen por el cumplimiento de las medidas aplicadas.

