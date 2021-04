Transporte en José Tadeo Monagas y Terrazas no acepta billetes de 20 mil bolívares

Maturín.- Los billetes de 20 mil bolívares que están actualmente vigentes en el cono monetario, no son aceptados como pago por los autobuseros y colectores de las rutas de transporte que cubren los sectores José Tadeo Monagas y Las Terrazas en la parroquia Alto de Los Godos.

Marianela Fajardo, usuaria del transporte, denunció maltrato verbal por parte de un colector en la zona al momento de pagarle con billetes de 20 mil bolívares.

«Los billetes terminaron en el piso del autobús porque me dijeron que ya no valen nada. Yo no he visto ningún anuncio del Presidente de la República ni de nadie sobre esos billetes. Para mí, siguen vigentes y tienen valor».

Usuaria del transporte público