Parroquia Cristo Resucitado celebró la Semana Santa 2021 en formato digital

La Semana Santa en Monagas se vivió con la misma intensidad de todos los años, pero esta vez con una oración al unísono por la sanación de los enfermos de Covid-19 y la erradicación de la pandemia que día a día cobra vidas en todo el mundo.

Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram, juegan un papel importante para la evangelización en tiempos de pandemia, así lo confirmó el Presbítero Gustavo Ulloa de la parroquia Diocesana Cristo Resucitado en Los Guaritos.

El sacerdote explicó que fue de mucha utilidad el WhatsApp para celebrar las actividades litúrgicas de Semana Santa como comunidad católica. Ulloa se sirvió de sus conocimientos de periodismo y de las bondades de la telefonía móvil para transmitir el mensaje de fe, amor y esperanza a más de mil familias de diferentes sectores.

“En la parroquia no contamos con red Wifi de ABA-Cantv. Por mucho que hemos insistido ha sido imposible conseguir el servicio de internet. Sin embargo, eso no fue obstáculo para desplegar grupos de WhatsApp bajo el nombre “Resucita en Casa”. Se crearon 3 grupos con un aproximado de 750 participantes en total y la demanda iba en aumento porque empezó a gustar el formato”, relató Ulloa.

Pbro. Gustavo Ulloa, Párroco de la Iglesia Cristo Resucitado – Los Guaritos, Maturín