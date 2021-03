MP investiga a Jean Mary Curró y Alex Goncalves por comentarios sobre Dave Capella

Caracas. El ministerio público abrió una investigación contra los comediantes y presentadores venezolanos, Jean Mary Curró y Alex Goncalves, por sus acusaciones contra el fallecido animador Dave Capella. Así lo anunció el Fiscal General de la República Tarek William Saab, la tarde de este domingo.

“Designado el Fiscal 61 Nacional para investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente por los sujetos Jean Mary Curró y Alex Goncalves: quienes haciendo uso delictivo de las redes sociales calificaron de estafador a Dave Capella mientras este fallecía”, indicó Saab mediante su cuenta oficial de Twitter.

En el podcast “Nos reiremos de esto”, Jean Mary y Alex Goncalves afirmaron que “conociendo al personaje (Dave Capella), se trataba de una estafa”. Información que luego aseguraron solo haber replicado de otros medios de farándula. Ambos se disculparon y expresaron su arrepentimiento por lo que dijeron.

Capella, junto a sus padres, luchaban contra el coronavirus. La familia necesitaba un apoyo económico y lo buscaron a través de un GoFundMe. El animador y su papá murieron por causas relacionadas al covid-19.

El comediante venezolano Alex Goncalves se disculpó por los comentarios que, en su podcast junto a Jean Mary, pusieron en duda la veracidad de la campaña de recolección de fondos para el tratamiento del covid-19 del animador.

“Hoy me siento muy mal, estoy muy apenado con lo ocurrido. Lamento los comentarios desafortunados expresados en nuestro podcast, donde por error, nos tomamos a la ligera una información basada en chismes de redes sociales y sentimos mucho haber amplificado la duda. No me quiero justificar diciendo que errar es de humanos, pero sí, a veces hacemos cosas sin pensar en las repercusiones».

Alex Goncalves, Comediante y comunicador.