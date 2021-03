Nacho y Melany Mille confesaron todo en una entrevista de las críticas recibidas

El cantante venezolano Nacho y la modelo y presentadora Melany Mille hablaron con la revista People acerca de las críticas que recibieron sobre su relación, que se anunció poco después de que el artista informara su separación de Inger Devera.

“Sería falso de mi parte decirte que no me [afectaron las críticas], mi personalidad es bastante sensible. Pero en ese momento mi conexión con Dios fue tan grande. Tenía un nivel espiritual que no me permitía que las cosas me afectaran”, dijo Mille.

“Siempre me mantuve en una posición de calma y de [tener la] conciencia muy tranquila. Cuando [uno] está tranquilo con sus acciones y sabes que no le has hecho nada, absolutamente a nadie, no tienes que dejar de dormir y no tiene que afectarte lo que diga la gente”, agregó.

Nacho, por su parte, indicó que no leía mucho las redes sociales y que trataba siempre de apoyar a Mille. “Trataba todo el tiempo de estar ahí para ella, de demostrarle que esas personas que se referían a ella o a mí de manera despectiva lo hacían primero porque son personas que quizá tienen una realidad muy vacía. Una realidad muy atormentada; y nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por tener la vida linda que tenemos en todos los aspectos: las bendiciones en materia laboral, en términos económicos, en el asunto de pareja, cómo nos estamos llevando”, dijo.

Mya la hija Nacho y Melany Mille

En julio del año pasado nació su hija Mya Michelle, la primera niña del artista, pues ya es padre de cuatro niños: Diego, Miguel, Santiago y Matías.

“Ellos están muy contentos, pero obviamente son niños. Ellos no prestan tanta atención, pero tratan de hablar con ella por FaceTime. Creo que cuando se van a conectar con ella es en el momento en que puedan abrazarla”, señaló Nacho sobre los hermanos de Mya.

“Cuando puedan unirse y que puedan compartir momentos juntos. Es lo que quisiéramos y es lo que estamos trabajando [para] lograrlo a la brevedad posible. Yo nunca he sentido, ni siquiera con el nacimiento de Mya, preferencia por alguno de mis hijos; los amo y los adoro a todos por igual. Todos son importantes y los amo con la misma intensidad, los amo más cada día”, expresó el artista.

