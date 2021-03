San José: Modelo de silencio y humildad

Hoy como cada 19 de Marzo, se celebra el Día de San José, patrono universal de la Iglesia, padre biológico de Jesús y esposo de María. La Iglesia celebra este año la fiesta de San José con más fervor que nunca, ya que el Papa Francisco declaró 12 meses dedicados a este Santo hasta el 8 de diciembre de 2021.

La Iglesia Católica celebra el año Jubilar de San José | Foto: Web

El párroco de la Catedral de Maturín, Pbro. Samael Gamboa, explicó que San José aunque es uno de los personajes de la Biblia más discretos, tuvo una misión fundamental al ser partícipe del plan de Dios para cuidar, proteger y educar a Jesús como su hijo. San José representa al protector de la Sagrada familia.

Año Jubilar y Solemne de San José

El pasado diciembre se cumplieron 150 años desde que el Papa Pío IX declaró a San José como Patrono Universal de la Iglesia y por ello el Papa Francisco nos entregó la Carta Apostólica Patris Corde, que significa Corazón de Padre y convocó el año solemne y Jubilar de San José.







«En plena pandemia, el Papa Francisco decreta el año de San José como protector de la familia. San José es la figura paterna que nos recuerda en esta cuarentena que los padres deben ser responsables de su núcleo familiar, transmitir los valores religiosos y morales que deben prevalecer en la sociedad en estos tiempos de peligro. Aprovechando la oportunidad de que las familias están confinadas por el Covid-19” Pbro. Samael Gamboa, Párroco de la Catedral de Maturín.

El Padre Samael informó que en Catedral se realizará hoy una Misa solemne en honor a San José a las 5:00 pm, al igual que en todas las parroquias, siguiendo estrictas normas de bioseguridad para cuidarse del Covid-19.

Virtudes de San José

Gamboa llamó a imitar las virtudes de San José para purificarnos y lograr la conversión como cristianos. En primer lugar amando a Dios como lo hizo San José quien cumplió lo que el ángel le pidió: cuidar y proteger a la Sagrada Familia. Fue un hombre honesto, un padre honrado que supo guiar y orientar a su hijo Jesús a quien le enseñó el oficio de carpintero. «San José fue parte del Plan de Dios de presentar su hijo a la humanidad a través de la Sagrada Familia», subrayó.

San José, el hombre sencillo y humilde, silencioso y pobre en apariencia, de estirpe real por ser de la familia de David, recibió de Dios una misión única y maravillosa. La gloria del humilde José es muy grande. Fue el esposo de María, y por ende, padre legal de Jesús. No es su padre biológico, pero es padre real y verdadero.

Un momento difícil y clave en la vida de José fue el descubrir la maternidad de María. Son las llamadas dudas de José. María habría comunicado a José su nueva situación milagrosa, debida a la acción del Espíritu Santo. Entonces José no duda de María ni de lo que ella le comunica, sino que está perplejo ante el misterio y no sabe qué actitud tomar. Lo mejor sería marcharse en secreto, pues no sabía cómo hacerse pasar por padre de un niño venido de Dios.

Entonces interviene el ángel. Le dice que no debe marcharse, le confirma el misterio ya desvelado por María, y le da a conocer su misión con respecto al Mesías. Y cumplió fielmente su misión. Fue digno de custodiar los más ricos tesoros del cielo y de la tierra, y hoy sigue protegiendo a la Iglesia Católica como su Patrono Universal.

Lea también: Diócesis de Maturín celebró primera ordenación sacerdotal de 2021