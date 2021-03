Reportaron fallas en Instagram, WhatsApp y Facebook

Usuarios reportan fallan en las aplicaciones de Instagram y WhatsApp propiedades de la compañía Facebook.

Los problemas más comunes a esta hora con la app de mensajería son que no se pueden recibir ni enviar mensajes y que no conecta, según DownDetector, una página web que registra reportes de fallas de apps populares.

Fallas en Instagram, whatsApp y Facebook

Hay reportes de fallas desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros.

En Instagram los usuarios reportan que no pueden actualizar las publicaciones o que no tienen conexión en caso de WhatsApp los mensajes no son enviados.

Falla en varios países de la compañía Facebook

Para Facebook el problema más reportado por los usuarios es que el sitio web está fallando.

